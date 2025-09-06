Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны

В частности, президент поручил наладить полноценную систему ливневой канализации столицы и решить проблемы в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры

Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает - Аким Астаны Женис Касымбек доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда





По словам Касымбека, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития.





Объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше аналогичного периода прошлого года.





В этом году планируется реализация 55 инвестиционных проектов на 300 млрд тенге, что позволит создать 3,6 тыс. рабочих мест.





Также Касымбек рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города и о подготовке к предстоящему отопительному сезону.





Ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также газовых станций "Туран" и "Юго-Восток" позволил увеличить тепловые мощности города на 30%, дополнительно 1100 Гкал в час.





В этом году планируется завершить вторую очередь станции "Туран", продолжится строительство станции "Тельмана", будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".





Президент дал Касымбеку ряд поручений по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду, налаживанию полноценной системы ливневой канализации столицы, решению проблем в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству Астаны.