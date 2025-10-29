Токаев освободил от должности главу отдела внутренней политики

Рассказать друзьям

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики планирует реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 ГВт мощностей до 2029 года. Об этом на заседании правительства РК заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.





В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - сказал Аккенженов.





По его словам, в 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и девять объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. На сегодняшний день уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ, до конца года будет введено 251 МВт.





В 2026 году планируется ввести порядка 2600 МВт мощности, в том числе восемь объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт.





В 2027 году планируется ввести порядка 1500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.





В 2028 году планируется ввести более 2000 МВт мощности, в том числе три объекта возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 245 МВт.



