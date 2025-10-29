В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РКВ 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РК
27.10.2025, 11:28 92106
Токаев освободил от должности главу отдела внутренней политики
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Абзал Нукенов покинул должность завотделом внутренней политики администрации президента.
Распоряжением главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
До того как возглавить отдел внутренней политики, Нукенов работал в должности замакима Карагандинской области (с 2019 по 2022 годы), а также государственным инспектором администрации президента РК (с 2022 по 2024 годы).
Ранее президент освободил от должности зампредседателя КНБ Марата Колкобаева.
28.10.2025, 20:37 12496
Мажилисмены поддержали норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе 28 октября рабочая группа рассмотрела и поддержала поправку, предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии. Изменения предложены в рамках законопроекта, касающегося вопросов архивного дела.
Как пояснила депутат палаты Наталья Дементьева, новая норма направлена на ограничение распространения подобного контента в социальных сетях, кинематографе и рекламе.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности показа фильмов, в которых фигурируют нетрадиционные отношения, Дементьева подчеркнула, что такие ленты должны проходить дополнительную проверку Министерства информации и культуры.
Если в фильме присутствует подобная линия, нужно решать, стоит ли его выпускать в прокат. Возможно, такие картины несут чуждую идеологию, неприемлемую для казахстанского общества", - добавила она.
Что касается ответственности, депутат уточнила, что речь об уголовном наказании не идет.
Мы не говорим о лишении прав. Речь идет о защите морального и психологического состояния детей. Мы не выступаем против людей с иными взглядами - это граждане Казахстана, просто они придерживаются других ценностей", - подчеркнула Дементьева.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
Ранее в ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
28.10.2025, 17:42 19646
Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", информирует Акорда.
Как ранее сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай, главное нововведение - создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. По его словам, создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств.
Также соглашение закрепляет полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
28.10.2025, 11:50 33996
Минэнерго ищет инвесторов для строительства ТЭС и ГРЭС в нескольких городах Казахстана
В частности, планируется объявить тендер для строительства тепловой электростанции в Курчатове
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики планирует реализовать ряд крупных проектов, отвечающих экологическим требованиям и нормам, с минимизированным воздействием на экологию, рассказал на брифинге в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
В частности, проведен тендер по определению инвестора для строительства Экибастузский ГРЭС-3 (2640 МВт) и планируется объявить тендер для строительства тепловой электростанции (ТЭС) в городе Курчатове (700 МВт).
Также в рамках прямых договоров министерством совместно с компанией АО "Самрук-Энерго" реализуются ТЭЦ в Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт), где также будут применены передовые системы фильтрации дымовых газов с системами улавливания тяжелых металлов", - сообщил спикер.
Объявлен аукцион по строительству парогазовых установок в городах Астане (500 МВт) и Шымкенте (500 МВт) (декабрь 2025 г.).
Данный механизм успешно апробирован и позволил в 2022 (1,8 ГВт) и 2024 (700 МВт) годах определить инвесторов, которые на сегодня приступили к реализации восьми проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью порядка 2,5 ГВт", - отметил министр.
Активно прорабатываются крупномасштабные проекты в рамках межправительственных соглашений с участием стратегических инвесторов из Китая, Европы и арабских стран - суммарной мощностью порядка 3,8 ГВт а также 1,1 ГВт систем накопления энергии.
Однако, учитывая нестабильный характер выдачи электроэнергии, столь значительный объем ВИЭ (возобновляемых источников энергии) (8,4 ГВт) требует диспетчеризации маневренными источниками генерации. Таким образом, планируемые к вводу газовые электростанции преимущественно будут использоваться для балансировки энергосистемы вследствие неравномерной выдачи мощности", - заявил Аккенженов.
В августе в Минэнерго сообщили, что для ремонта коммунальных сетей в Казахстане необходимы порядка 6,8 трлн тенге.
28.10.2025, 11:01 39361
Поводов для беспокойства нет - Минэнерго о возможном дефиците топлива
Фото: Depositphotos
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поводов для беспокойства о возможном дефиците топлива нет, заявил на брифинге в правительстве вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов.
Мы не прогнозируем такой ситуации. У нас запасов достаточно. Более 400 тысяч тонн дизельного топлива есть в наличии, а всего по стране около 741 тыс. тонн топлива, включая бензин АИ-92. Спрос и предложение находятся в хорошем состоянии", - цитирует Жаркешова Tengrinews.
Он напомнил, что в целом рынок либерализован, особенно по бензину и дизтопливу, передает Zakon.kz.
У нас рынок сам себя регулирует. Как вы знаете, введен мораторий (на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо. - Прим. ред.)", - уточнил чиновник.
Напомним, после решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции в Казахстане зафиксировали цены на ГСМ на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
28.10.2025, 10:18 43756
Штрафы на 46,7 млн тенге наложены за нарушение водного законодательства в Кызылординской и Туркестанской областях
Фото: Depositphotos
Туркестан. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проведенных за первые девять месяцев 2025 года проверок Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией было возбуждено 439 административных дел. За указанный период на нарушителей водного законодательства были наложены штрафы на общую сумму 46,7 млн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В минувший вегетационный период в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне имели место факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок. Для обеспечения справедливого распределения поливной воды инспекторы совместно со специалистами центрального аппарата министерства и РГП "Казводхоз" вели постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Предусмотренные новым Водным кодексом надзорные функции позволяют бассейновым водным инспекциям оперативно реагировать на нарушения", - сообщил руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекции Зейнулла Казтоганов.
Кроме того, с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией было выдано 286 разрешений на специальное водопользование в Кызылординской и Туркестанской областях.
28.10.2025, 09:20 46721
В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РК
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики планирует реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 ГВт мощностей до 2029 года. Об этом на заседании правительства РК заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечит профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", - сказал Аккенженов.
По его словам, в 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и девять объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. На сегодняшний день уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ, до конца года будет введено 251 МВт.
В 2026 году планируется ввести порядка 2600 МВт мощности, в том числе восемь объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт.
В 2027 году планируется ввести порядка 1500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.
В 2028 году планируется ввести более 2000 МВт мощности, в том числе три объекта возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 245 МВт.
Напомним, ранее аналитики озвучили прогноз, что в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт-ч.
27.10.2025, 11:52 89591
Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью подписал Казахстан
Фото: Polisia.kz
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности. Церемония подписания состоялась в столице Вьетнама - Ханое, сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что министерство активно участвовало в разработке проекта конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами.
Присоединение к конвенции позволит Казахстану:
- оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;
- эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;
- надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.
Конвенция ООН против киберпреступности была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и вступит в силу спустя 90 дней после ратификации 40 государствами-участниками. Она открылась для подписания 25 октября. В первый же день ее подписали 65 стран, сообщается на сайте ООН.
В сентябре сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД РК совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресекли деятельность транснационального преступного сообщества мошенников. Действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
25.10.2025, 13:01 167716
В Казахстане назначен новый зампредседателя КНБ
Им стал Марат Ирменов
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Марат Ирменов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Ирменов Марат Гатауллович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее был назначен руководитель департамента собственной безопасности МВД РК.
28.10.2025, 09:20 Штрафы на 46,7 млн тенге наложены за нарушение водного законодательства в Кызылординской и Туркестанской областях
28.10.2025, 11:01 Поводов для беспокойства нет - Минэнерго о возможном дефиците топлива
28.10.2025, 11:50 Минэнерго ищет инвесторов для строительства ТЭС и ГРЭС в нескольких городах Казахстана
28.10.2025, 13:14 Казахстанский уран планируют поставлять в Финляндию - Саткалиев
22.10.2025, 15:16 Сколько будет длиться мораторий на повышение цен на бензин
22.10.2025, 14:45 В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны
22.10.2025, 17:10 В Миннацэкономики прокомментировали введение моратория на повышение цен на бензин
24.10.2025, 11:04 Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
23.10.2025, 15:23 Национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта впервые утвердили в Казахстане
