В Казахстане учредили новый профессиональный праздник - День предпринимателей

Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С этого года 29 октября официально стало профессиональным праздником - Днем предпринимателей Казахстана. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК был подписан 30 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.





Выбор даты обусловлен значимым историческим событием: 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, который консолидировал ключевые законодательные акты в сферах предпринимательства, инвестиций, конкуренции и государственного контроля, сформировав базовые принципы единой государственной политики по поддержке бизнеса", - уточнили в пресс-службе.





Сегодня в стране зарегистрировано более 2 миллионов 300 тысяч субъектов бизнеса.





По данным МНЭ, в 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования "Өрлеу" со ставкой 12,6%. Общий объем поддержки составляет 750 миллиардов тенге, из них 300 миллиардов - средства "Даму", 450 миллиардов - банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму 200 миллиардов тенге.





В целях повышения информированности бизнеса реализуется проект "Цифровая карта бизнеса". Утвержден реестр с более чем 100 мерами поддержки. Завершена интеграция ИС "Bgov", содержащей меры поддержки холдинга "Байтерек", с приложением eGov Business.



