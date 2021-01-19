Попытка незаконной транспортировки 23 тонн ГСМ пресечена в Костанайской области

Костанай. 18 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках ОПМ "BARRELL" пресечен факт незаконного приобретения и транспортировки горюче-смазочных материалов общим объемом 23 тыс. литров на территории области без соответствующих сопроводительных документов, передает Kazakhstan Today.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения). Согласно заключению специалистов, ущерб составил 4,3 млн тенге", - говорится в сообщении пресс-сллужбы КМФ МФ РК.

Приговором суда №2 города Костаная фигурант по делу признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Изъятое дизельное топливо в количестве 23 тонн обращено в доход государства", - добавили в ведомстве.

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