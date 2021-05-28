Генпрокуратура: В 2 раза выросла преступность, связанная с торговлей людьми

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - По официальным данным, в 2021 году зарегистрировано 68 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил Шалабаев, в 2021 году зарегистрировано 68 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Понимая высокую латентность, обращаем внимание полиции на активизацию рейдовых мероприятий в местах, наиболее "благоприятных" для трафика людей. В основном это притоны для занятия проституцией. Кроме того, не остаются без внимания отдалённые хозяйства, пастбищные угодья, зимовки", - уточнил спикер.

Он также добавил, что важную роль в противодействии торговле людьми играет бдительность самих граждан. Есть случаи, когда злоумышленники заманивают молодёжь обещаниями высокооплачиваемой работы за границей. В результате они в чужой стране попадают в ловушку.





Ранее Шалабаев рассказал, что заведено 26 дел в отношении педагогов, воспитателей, врачей, вовремя не сообщивших о том, что ребенок подвергается насилию.

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