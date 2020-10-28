В Нур-Султане директора ТОО приговорили к 5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане директора ТОО приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану расследовано уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Атырауоблтяжстрой" по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере. Согласно акту документальной налоговой проверки, предприятие за три года уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млрд тенге. Основанием для доначисления налогов явились сделки с предприятиями, от имени которых выписывались фиктивные счет-фактуры", - сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Приговором суда №2 Сарыаркинского района Нур-Султана директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 3 лет.

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