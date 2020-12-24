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Медработников Аягозского спеццентра признали виновными в смерти детей

23.12.2020 11152
Медработников Аягозского спеццентра признали виновными в смерти детей
Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - Аягозский районный суд вынес приговор в отношении трех медицинских работников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе суда, двум медработникам - З. и М. - было предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ненадлежащее выполнение обязанностей третьего медработника, Т., повлекло смерть более двух человек.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимыми с согласия представителя детского центра. В соглашении прокурор просил назначить З. и М. по 2 года лишения свободы условно с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на год. Для Т. просил наказание - 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев", - проинформировали в суде. 


В суде все стороны подтвердили согласие с условиями соглашения. По закону суд не мог назначить более суровое наказание, чем предусмотрено соглашением, отметили в пресс-службе.

На этом основании суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание, предусмотренное соглашением. Приговор не вступил в законную силу.
 
Напомним, в мае текущего года более десяти детей из Аягозского центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. Дело о гибели было взято на контроль МВД. 
 
Проведенная в интернате проверка выявила, что в учреждении были допущены нарушения в части неполного соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг, а также отсутствовал должный контроль со стороны руководства учреждения. 
 
Кроме того, в ходе расследования у нескольких погибших детей эксперты выявили черепно-мозговые травмы и другие повреждения разной степени тяжести, полученные ими при жизни.
 

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