Медработников Аягозского спеццентра признали виновными в смерти детей

Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - Аягозский районный суд вынес приговор в отношении трех медицинских работников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе суда, двум медработникам - З. и М. - было предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ненадлежащее выполнение обязанностей третьего медработника, Т., повлекло смерть более двух человек.





Дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимыми с согласия представителя детского центра. В соглашении прокурор просил назначить З. и М. по 2 года лишения свободы условно с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на год. Для Т. просил наказание - 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев", - проинформировали в суде.





В суде все стороны подтвердили согласие с условиями соглашения. По закону суд не мог назначить более суровое наказание, чем предусмотрено соглашением, отметили в пресс-службе.





На этом основании суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание, предусмотренное соглашением. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в мае текущего года более десяти детей из Аягозского центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались . Дело о гибели было взято на контроль МВД.

Проведенная в интернате проверка выявила, что в учреждении были допущены нарушения в части неполного соблюдения стандартов оказания специальных социальных услуг, а также отсутствовал должный контроль со стороны руководства учреждения.

Кроме того, в ходе расследования у нескольких погибших детей эксперты выявили черепно-мозговые травмы и другие повреждения разной степени тяжести, полученные ими при жизни.

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