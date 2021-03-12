В Акмолинской области подростки спасли женщину от изнасилования

Кокшетау. 11 марта. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 9 марта, около 20.30, когда подозреваемый напал на возвращавшуюся с работы женщину неподалеку от железнодорожного полотна, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения и повалил ее на землю. В это время мимо проходили трое подростков. Они поспешили на помощь. Заметив ребят, злоумышленник отпустил свою жертву. Подростки тут же позвонили 102.

Полицейские выехали на место происшествия и задержали подозреваемого, которого опознали свидетели и потерпевшая. Им оказался 56-летний ранее судимый житель города Акколя.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статьям 24 - 120, часть 1 (Покушение на изнасилование). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "содержание под стражей".

В настоящее время в департаменте полиции Акмолинской области рассматривается вопрос о поощрении подростков за решительность и смелость.

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