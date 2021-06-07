Система Orphus

Драка между строителями в Алматы закончилась убийством

06.06.2021 10072
АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы драка двух строителей закончилась убийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
5 июня в УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в результате драки между наемными рабочими в одной из квартир жилого комплекса по Кульджинскому тракту мужчина потерял сознание. 
 

По приезде следственно-оперативной группой было установлено, что мужчина, 1984 года рождения, вместе со своим напарником, находясь по вышеуказанному адресу, где они проводили строительные работы, распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт, переросший в драку. В ходе драки один из строителей нанес несколько проникающих ранений своему напарнику, личность которого устанавливается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
 
Начато досудебное расследование по статье 99 (Убийство).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая