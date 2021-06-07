Драка между строителями в Алматы закончилась убийством

АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В Алматы драка двух строителей закончилась убийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 июня в УП Медеуского района поступило сообщение о том, что в результате драки между наемными рабочими в одной из квартир жилого комплекса по Кульджинскому тракту мужчина потерял сознание.

По приезде следственно-оперативной группой было установлено, что мужчина, 1984 года рождения, вместе со своим напарником, находясь по вышеуказанному адресу, где они проводили строительные работы, распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними возник конфликт, переросший в драку. В ходе драки один из строителей нанес несколько проникающих ранений своему напарнику, личность которого устанавливается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по статье 99 (Убийство).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства