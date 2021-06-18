В Актобе на семь лет осудили бывшего замакима и экс-начальника отдела ЖКХ

АКТОБЕ. 17 ИЮНЯ - Суд №2 Актобе вынес приговор бывшему заместителю акима Актобе, экс-исполняющему обязанности руководителя городского отдела ЖКХ и трем их подельникам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2019 года замакима Актобе Аубакиров дал указание исполняющему обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Досову заключить договор о госзакупках на новогоднее оформление города из одного источника с заранее выбранным им подрядчиком - ТОО "КДС-Астана" - и подписать акт выполненных работ. Досов выполнил незаконные указания и перечислил 100 миллионов тенге на счет ТОО, сообщает " Мой город ".

Руководитель ТОО "КДС-Астана" Джанасбаев и главный бухгалтер Дуйсемби со своей стороны содействовали Досову в подписании договора и акта выполненных работ.

Для обналичивания денег Джанасбаев заключил договор с ИП "Мустафин Н.К." на поставку товаров для оформления города, перечислил 60 миллионов тенге. Товары при этом не поставили. В результате преступления ущерб составил 90 426 475 тенге.

Действия подсудимого Досова суд квалифицировал как превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод для других лиц, повлекшее тяжкие последствия (статья 362 часть 4 пункт 3 УК РК), Аубакирова - подстрекательство к превышению должностных полномочий (статья 28 часть 4, статья 362 часть 4 пункт 3 УК РК), - Джанасбаева, Дуйсемби и Мустафина - пособничество в превышении должностных полномочий (статья 28 часть 5, статья 362 часть 4 пункт 3 УК РК).

Учитывая, что причиненный ущерб не возмещен, суд назначил Досову и Аубакирову по 7 лет лишения свободы, Джанасбаеву и Мустафину - по 5 лет лишения свободы. Дуйсемби получил 6 лет, но суд учел, что у него на иждивении находится ребенок до 1 года и отсрочил наказание на 5 лет.

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