Несовершеннолетний участвовал в раздаче огнестрельного оружия участникам беспорядков в Алматы

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АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - Досудебным расследованием установлены 4 жителя Алматы, активно участвовавшие в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что 5 января подозреваемые вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки Lexus gs300 совершили ограбление оружейного магазина "Анна".
Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на Площадь республики и раздали участникам беспорядков", - рассказали в Генпрокуратуре РК.
Кроме того, установлены и задержаны 5 жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января передвигаясь по улицам Алматы на автомашине марки "Газель" раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков.
В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перепокраски некоторых наружных деталей", - говорится в сообщении ведомства.
Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
Несовершенного отпустили под личное поручительство родителей.
На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков.