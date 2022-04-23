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В Актобе в приставании к третьекласснице подозревается пожилой иностранец

22.04.2022, 10:46 39561
АКТОБЕ. 22 АПРЕЛЯ - В городе Актобе в приставании к третьекласснице подозревается 61-летний пожилой гражданин Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По дороге на занятия ученица третьего класса заглянула в магазин, где незнакомец решил доплатить за нее недостающую сумму, информирует телеканал КТК.

 
По данным телеканала, после этого престарелый мужчина поинтересовался, как девочку зовут и где она учится, а вечером почему-то пришел забирать ее из школы. Учителя заподозрили неладное и тут же сообщили родителям.
 
Мужчина попал в объектив школьной камеры наблюдения. Родители обратились с заявлением в полицию. Выяснилось, что подозреваемому 61 год и он живет в квартале от учебного заведения. При этом является гражданином Германии. 
 
Как сообщает телеканал, следователям он рассказал, что просто хотел угостить 10-летнюю девочку конфетами, а после школы якобы еще и намеревался подарить картины, которые сам нарисовал. По факту приставания в общественном месте к несовершеннолетней заведено административное дело. Также стоит вопрос о выдворении иностранца из страны. В школе после инцидента усилили охрану.
 

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В Алматы трое налетчиков ограбили склад с видеокартами

23.04.2022, 10:24 10161
В Алматы трое налетчиков ограбили склад с видеокартами
Фото: ДП Алматы
АЛМАТЫ. 23 АПРЕЛЯ - Злоумышленники действовали утром, когда на складе был только охранник, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Налетчики избили охранника. Угрожая оружием, они завладели видеокартами на крупную сумму денег и скрылись, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы. 
 
Для раскрытия преступления был создана следственно-оперативная группа, куда вошли оперативники как районного звена, так и криминальной полиции города. Подозреваемые задержаны в Шу, откуда они на железнодорожном транспорте планировали уехать в Нур-Султан. 
 
Часть награбленного была при них, основную часть они отправили в столицу. Товар изъят и приобщен к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу.
 
По данным отдела полиции при УП Бостандыкского района, задержанные из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом фирмы и не понаслышке знает о стоимости и роли видеокарт. Подозреваемые взяты под стражу.
 

Главу районного подразделения полиции Туркестанской области подозревают в самоуправстве

22.04.2022, 20:31 25081
Главу районного подразделения полиции Туркестанской области подозревают в самоуправстве
Фото: polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 22 АПРЕЛЯ - Подполковника полиции Меирхана Данияра подозревают в самоуправстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Шымкента задержан начальник Тюлькубасского РОВД ДП Туркестанской области Данияр Меирхан по факту самоуправства - завладения автомашиной марки "КИА САРЕНТО" из автосалона ТОО "GCA-Онтустік", сообщает OTYRAR.
 
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания городской полиции.
 
Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК "Самоуправство".
 

Прокуратура Алматы: Кайрат Кудайберген призвал объединиться вокруг Дикого Армана и выдвинуть требования власти

22.04.2022, 12:52 34501
Прокуратура Алматы: Кайрат Кудайберген призвал объединиться вокруг Дикого Армана и выдвинуть требования власти
Фото: instagram/kudaibergen_kairat
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В прокуратуре Алматы прокомментировали задержание депутата городского маслихата Кайрата Кудайбергена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат, 1983 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
 
Задержанный водворен в ИВС департамента полиции Алматы.
 

Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
 

Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном - Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - добавили в прокуратуре.


 

Начато досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финпирамиды компании Qnet

22.04.2022, 12:50 35631
Начато досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финпирамиды компании Qnet
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 22 АПРЕЛЯ - Начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании Qnet, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется. 
 

В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в агентстве.


 

В полиции опровергли информацию об уголовном деле в отношении экс-замначальника ДП Алматинской области

22.04.2022, 12:20 36671
ТАЛДЫКОРАГАН. 22 АПРЕЛЯ - В департаменте полиции Алматинской области опровергли появившуюся в Сети информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замначальника ДП региона Нурбола Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Уголовного дела в отношении Нурбола Назарбаева в производстве следователей Алматинской областной полиции не зарегистрировано. С учетом вышеуказанного просим доверять информации лишь из официальных источников", - заверили в департаменте полиции.

 
Ранее в соцсетях распространилась информация, что бывший замначальника департамента полиции Алматинской области Нурбол Назарбаев подозревается в тройном убийстве.
 

Участник пранка с похищением девушки в Алматы привлечен к ответственности

22.04.2022, 11:41 37561
Участник пранка с похищением девушки в Алматы привлечен к ответственности
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В Алматы похищение девушки оказалось пранком, сообщил заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

События, имевшие место в Алатауском районе города Алматы, пранк", - проинформировал в своем instagram Руслан Абдрахманов.

 
Как сообщил замначальника ДП, по данному факту проведены проверочные мероприятия. В результате установлены его организаторы и участники. Их действиям будет дана правовая оценка.
 

Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент - пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения", - сказала девушка 2004 года рождения. 

 
Кроме того, установлен и привлечен к административной ответственности водитель автомашины "Шевроле Нексиа" - гражданин 1988 года рождения.
 
В отношении него составлены административные протоколы по признакам состава правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 290 КРКобАП (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков) и частью 1 статьи 601 КРКобАП (Невыполнение требований дорожных знаков и разметок). 
 

Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах", - добавил Руслан Абдрахманов.

 
Еще одна группа пранкеров была задержана в столице.
 

20 апреля текущего года в 02.38 в обзор камер видеонаблюдения центра оперативного управления ДП Нур-Султана попал момент, как человека загрузили в багажник авто", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
Сотрудниками полиции остановлены две автомашины марки Toyota на проспекте Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18 - 19 лет были доставлены в управление полиции района Есиль. Со слов молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.
 

В отношении них возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов", - добавили в департаменте полиции города Нур-Султана.


 

Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск

22.04.2022, 10:25 40381
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск
Фото: gov.kz
ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Экс-глава полиции региона  подозревается в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
 

По данному факту его деяния квалифицированы заочно, и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в ведомстве.

 
В настоящее время Нурлан Масимов объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.
 
По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, Нурлан Масимов был  освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области 17 января.
 

Задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген

22.04.2022, 10:02 33406
Задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - О задержании депутата городского маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена сообщил журналист Михаил Козачков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ночью водворен в изолятор временного содержания депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген", - написал журналист в своем Telegram-канале.

 
Козачков уточнил, что депутата обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках по частям 1 и 2 статьи 272  (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса РК.  

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Позже информацию о задержании депутата подтвердили в прокуратуре Алматы.


 

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