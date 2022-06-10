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Главный бухгалтер столичного Центра поддержки детей похитила более 25,8 млн тенге

09.06.2022, 11:13 16901
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - К семи годом лишения свободы условно приговорены главный бухгалтер столичного Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поставщик продуктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
8 июня районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подрядчика, поставлявшего продукты питания, по факту хищения денежных средств.
 

Главный бухгалтер центра обеспечила победу в конкурсах в 2019 и 2020 годах по поставке продуктов питания ТОО "Z", чьи интересы представлял ее бывший супруг, путем перечисления денежных средств без фактической поставки продуктов питания", - говорится в сообщении городского суда Нру-Султана.

 
При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимых трех несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 25 156 051 тенге. Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге. 
 

С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание А. и Н. в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях, и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет с конфискацией имущества", - проинформировали в суде.

 
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденных, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, а именно автомашины марки Hyundai Tucson и ГАЗ 2747-0000010-90.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
 

новости по теме

Боранбаеву и Сатыбалды продлили арест

10.06.2022, 17:46 1826
Боранбаеву и Сатыбалды продлили арест
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - На один месяц продлили сроки ареста Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 июня 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.", - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана. 

 
Также 8 июня суд продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалд К. 
 
Помимо этого, 7 июня специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.
 
О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 
 
О задержании Кайрата Боранбаева стало известно 16 марта. 
 
Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.
 

В Темиртау изъята крупная партия психотропных веществ

10.06.2022, 10:25 4461
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - Крупную партию психотропных веществ изъяли у пассажирок автомобиля, направлявшегося в Караганду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках республиканской операции "Карасора-2022" в ночь с 8 на 9 июня в Темиртау полицейские остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины. Внимание полицейских привлекли две пассажирки 32 и 36 лет. Женщины направлялись в Караганду, информирует Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции изъяли у женщин 98 флаконов лекарственного препарата "тропикамид", 12 пластин препарата "трамадол" и 6 упаковок препарата "алис".
 
Как пояснили задержанные, изъятые у них лекарственные препараты предназначались для личного употребления. Однако данные фармакологические средства являются сильнодействующими психотропными веществами и реализуются строго по рецепту. 
 
По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Проводится досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие экспертизы.

 

В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств

10.06.2022, 09:54 5161
В Шымкенте руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных средств
ШЫМКЕНТ. 10 ИЮНЯ - Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководителей дошкольных учреждений подозреваются в том, что в период с 2019 по 2021 годы путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, предусмотренные по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания", - проинформировали в АФМ.

 
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

Чиновники Алматинской области пытались приобрести комплект книг за 57 млн тенге

09.06.2022, 19:50 11216
КОНАЕВ. 9 ИЮНЯ - Комплект книг за 57 миллионов тенге пытались приобрести чиновники Алматинской области. Такую стоимость указали на сайте госзакупок специалисты отдела образования Сарканского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Необоснованное завышение цен выявили сотрудники антикоррупционной службы при помощи информационно-аналитической системы "Единое окно закупок". За пять месяцев в государственные учреждения было направлено 47 подобных рекомендаций, сообщает пресс-служба областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Требования по рациональному расходованию бюджетных средств не соблюдали и в управлении внутренней политики Алматинской области. Чиновники совместно с КГУ "Когамдык келісім" на проведение опроса планировали потратить более 33 млн тенге. В ходе мониторинга антикоррупционной службой удалось вернуть в госказну почти миллиард тенге. 
 
Благодаря веб-порталу "Единое окно закупок" в регионе обеспечено рациональное использование бюджетных средств на сумму более 972 млн тенге.
 

Замруководителя Павлодарской колонии приговорен к 3,5 года тюрьмы за мошенничество

09.06.2022, 12:39 15471
Замруководителя Павлодарской колонии приговорен к 3,5 года тюрьмы за мошенничество
ПАВЛОДАР. 9 ИЮНЯ - Заместителя начальника учреждения уголовно-исправительной системы обвиняли в неоднократных фактах мошенничества, при которых он использовал свое служебное положение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе городского суда № 2, за 400 тысяч тенге замруководителя обещал осужденному послабить режим отбывания наказания и положительно решить вопрос об условно-досрочном освобождении либо заменить наказание на более мягкий вид наказания, информирует издание pavlodarnews.kz.
 
Прокурор просил назначить обвиняемому четыре года заключения, а потерпевший - не лишать его свободы. Подсудимый вину признал полностью и просил не отправлять его за колючую проволоку.
 
За содеянное по закону грозил штраф или лишение свободы. Обвиняемый ранее не судим, полностью признал вину, раскаялся, деньги потерпевшему возместил. Он воспитывает троих детей.
 
С учетом всех обстоятельств суд приговорил бывшего сотрудника колонии к заключению на 3,5 года. Также его лишили специального звания "подполковник юстиции" и пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.
 

От трех до десяти лет тюрьмы получили члены ОПГ обнальщиков в Жамбылской области

09.06.2022, 10:37 17691
От трех до десяти лет тюрьмы получили члены ОПГ обнальщиков в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
ТАРАЗ. 9 ИЮНЯ - В Жамбылской области осуждены члены организованной преступной группировки, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур под руководством супружеской пары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу РК.

 
Ущерб государству в виде неуплаченных налогов в бюджет превысил 1 млрд тенге.
 
Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, удовлетворен гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причиненного ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
 

Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки - от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем", - добавили в пресс-службе.



Напомним, в СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках.
 

Продавец ювелирного в Кокшетау сдала в ломбард товара на 4,2 млн тенге

08.06.2022, 18:57 23696
Продавец ювелирного в Кокшетау сдала в ломбард товара на 4,2 млн тенге
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 8 ИЮНЯ - 6 июня в управление полиции Кокшетау поступило заявление директора одного из ТОО областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заявительницы, продавец ювелирного магазина, 30-летняя жительница Кокшетау, растратила золотые изделия. Сумма ущерба составила 4 млн 243 тысячи тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе предварительного следствия установлено, что золотые изделия продавец бутика, подозреваемая в растрате, реализовала в ломбардах областного центра. 
 
Следственным отделом управления полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 УК РК "Растрата вверенного чужого имущества".
 

Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается - глава МВД

08.06.2022, 17:23 23706
Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается - глава МВД
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается. Пока оружие находится у злоумышленников, угроза для казахстанцев есть, считает министр внутренних дел Марат Ахмеджанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр отметил, что поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается, сообщает Informburo.kz.
 

Необязательно в регионах, но и за пределами нашего государства проводится следствие. Если есть оружие, то всегда может выстрелить. Будем до конца (работать. – Прим. ред.), пока последний ствол не будет найден", - сказал он.

 
Журналисты поинтересовались, могут ли повториться январские события, пока оружие все еще находится у злоумышленников.
 

Опасность есть. Часть похищенного оружия на руках. Но за этот период около 1500 оружия изъято. Только вчера два факта было в Алматинской области и городе Алматы", - сказал министр.

 
Он добавил, что более тысячи единиц оружия на сумму 78 млн тенге выкупили у населения.
 
Марат Ахметжанов также рассказал, на какой стадии находится расследование дел по январским событиям по линии МВД, сообщает Zakon.kz.
 

У нас практически 80% уголовных дел (по январских событиям. – Прим. ред.) уже завершены. Наши же сотрудники дают интервью, более 300 уголовных дел на 500 лиц завершены, 360 уже осуждены судом. Те дела, которые у нас, они расследуются, приняты окончательные процессуальные решения. К лишению свободы приговорены только 23 человека. Остальные есть, которые приостановлены, нераскрытые уголовные дела. В рамках расследования есть потерпевшие, пострадавшие, все заявления приняты, зарегистрированы в ЕРДР", - сказал министр.

 
При этом он отметил, что по задержанным 12 несовершеннолетним дела направлены в суд, они привлечены к ограничению свободы, но не находятся под стражей.
 
Вместе с тем глава МВД воздержался от комментариев по поводу задержанных экс-начальников правоохранительных органов, в отношении которых сегодня идет расследование.
 

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