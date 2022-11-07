Пьяная женщина избила дочь в поезде, следовавшем из Караганды в Самару

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщину за избиение ребенка задержали по трем статьям, сообщает пресс-служба МВД РК.
Установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда - Самара. В отношении нее сотрудниками линейного управления полиции на станции Астана составлены сразу три административных протокола по статье 440, часть 3, КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), статье 434, часть 1, КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 127, часть 1, КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).
Материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что пьяная мать избивает дочь.