Список наркотических веществ, подлежащих контролю, расширили в Казахстане

В перечень добавлены еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень наркотических веществ и прекурсоров расширен еще на 27 препаратов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале - Перечень наркотических веществ и прекурсоров расширен еще на 27 препаратов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале "Открытые НПА" , сообщила на брифинге в Министерстве внутренних дел представитель ведомства Шугыла Турлыбек.





МВД разработан проект постановления по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках находится более 1 тысячи веществ, оборот которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 17 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров - веществ, используемых для их изготовления", - проинформировала Турлыбек.





В частности, в список веществ, контролируемых государством, попали этизолам, трамадол и кетамин.





В целях борьбы с так называемой аптечной наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом - психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости", - заявила представитель МВД.





По ее словам, для наступления уголовной ответственности достаточно от 0,1 до 10 граммов препарата. При этом 10 граммов считаются особо крупным размером.





После введения закона в действие трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.