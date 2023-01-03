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02.01.2023, 16:58 22191

В Актобе празднование Нового года закончилось вызовом ОМОНа: комментарий МВД

Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции
Актобе. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ появилась информация об "избиении" полицейскими участников драки в ресторане "Улытау" в Актобе при задержании.

В МВД РК по данному факту сообщили следующее: 31 декабря в 01:35 на номер 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана "Улытау", расположенного произошла драка.

На место были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших полицейских, продолжали выяснять отношения между собой.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что "мальчик" и "девочка" были избиты в ходе драки между конфликтующими еще до прибытия полицейских.

Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции.

За нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим, в отношении четверых лиц были составлены административные протоколы по ст.434 Кодекса РК об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Факты рукоприкладства со стороны полицейских ни в ресторане, ни при задержании не выявлены.


Запись с видеожетонов полицейских, производивших задержание по вызову о драке у ресторана "Улытау" в Актобе.

 
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Теги:Комментарийполицейскиедрака

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30.12.2022, 18:50 117021

Прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде

Подсудимые с 2019 по 2020 годы совершили сделку по поставке товарного газа по завышенной стоимости. Похищенные 14,5 млрд тенге легализовали под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности
Прокурор озвучил обвинение по делу Боранбаева в суде
Фото: Depositphotos
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 30 декабря, в Сарыаркинском суде № 2 началось слушание по делу Кайрата Боранбаева. На скамье подсудимых учредители ТОО "Азия-газ Чунджа" Кайрат Боранбаев и Роман Наханов, а также бывший заместитель председателя правления АО "QazaqGaz" Тайыр Жанузак.

Реализуя преступный план, лица в целях личного незаконного обогащения с 1 июля 2019 года по 11 февраля 2020 года совершили сделки между ТОО "Азия-газ Чунджа" и АО НК "QazaqGaz" о поставке в адрес последнего товарного газа в объеме 2 млн 26 тысяч 419 куб. м по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тысяч 272 тенге с НДС, сообщает prosud.kz.

В этот же период времени Жанузак, действуя в интересах Серды, Боранбаева, Наханова и других лиц, осуществил растрату вверенных ему денежных средств путем подписания реестра платежей. В результате Жанузаком в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым за период с 1 августа 2019 года по 23 января 2020 года растрачено государственных средств на сумму 14 млрд 565 млн 318 тысяч 10 тенге", - сообщил в суде прокурор Астаны Бауржан Шекенов.


Он добавил, что в результате созданных Жанузаком условий на банковский счет ТОО "Азия-газ Чунджа" в АО "Народный банк Казахстана" от АО НК "QazaqGaz" за поставку товарного газа перечислили 141 млрд 681 млн 676 тысяч 279 тенге с НДС.

Завышение стоимости реализуемого от имени ТОО "Азия-газ Чунджа" в адрес АО НК "QazaqGaz" товарного газа позволило создать условия для хищения денежных средств, принадлежащих нацкомпании. Таким образом, Жанузак и другие должностные лица АО НК "QazaqGaz" в сговоре с Серды, Боранбаевым, Нахановым, несмотря на реальную возможность приобретения товарного газа по цене дешевле, умышленно приобрели его через подконтрольную посредническую компанию ТОО "Азия-газ Чунджа" по завышенной цене и осуществили вывод денежных средств из финансово-хозяйственного оборота госкомпании с целью хищения", - констатировал Бауржан Шекенов.


В суде отметили, что часть денег Боранбаев потратил на покупку недвижимости площадью 742 кв. м в Алматы у ТОО "Esentai office". Помещение стоило 686 млн тенге.

Другой подсудимый Наханов, согласно версии следствия, часть средств в размере 99,8 млн тенге 30 ноября 2020 года со своего личного счета перечислил на счет ТОО "Highvill Ishim" за приобретение квартир за номером 2105, 2107, 2108 в строящемся жилом комплексе в Астане.

С целью утаивания подлинного характера источников возникновения прав на квартиры Наханов на основании договора долевого участия оформил их на сына Наханова Бауыржана Романовича", - сказал Бауржан Шекенов.


Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.

Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".

Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 
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Теги:СудОбвинениеБоранбаев
30.12.2022, 16:46 123516

Кайрату Боранбаеву отказали в домашнем аресте

С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт
Кайрату Боранбаеву отказали в домашнем аресте
Фото: Pexels.com
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.

Как сообщила судья Назгуль Бапакова, в суд № 2 Сарыаркинского района Астаны поступили ходатайства адвоката Данияра Канафина в интересах подсудимого Кайрата Боранбаева и адвоката Сулейменова в интересах подсудимого Романа Наханова об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на менее строгую, информирует zakon.kz.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны от 17 марта 2022 года в отношении Боранбаева, Наханова санкционирована мер пресечения в виде содержания под стражей", - заявила судья Назгуль Бапакова.


По ее словам, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны оставлено без изменений, сообщает inform.kz.

Доводы, изложенные в ходатайствах защитников, были предметом рассмотрения в вышеуказанных судах, основания и обстоятельства изменения меры пресечения в отношении Наханова и Боранбаева не имеются. С доводами в ходатайствах защитников в части ухудшения здоровья их подзащитных подсудимые вправе обратиться в медпункт, где содержатся под стражей, для оказания медицинской помощи", - отметила судья.


В силу части 1 статьи 147 УПК РК содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи и лишь в отношении подсудимых, в совершении преступлении которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет.

На основании изложенного, руководствуясь требованием статей 324, 344 УПК РК, суд постановил: в удовлетворении ходатайств адвокатов Сулейменова в интересах подсудимого Наханова об изменении меры пресечения в виде содержание под стражей на мене строгую и адвоката Канафина в интересах подсудимого Боранбаева в освобождении из-под стражи и изменении меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, отказать", - добавила судья.


Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана.

Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".

Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 
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Теги:АрестСудОтказБоранбаев
30.12.2022, 16:02 124461

Чиновника оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport

Приговор вступил в законную силу
Чиновника оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport
Фото: Depositphotos
Конаев. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Конаева Алматинской области рассмотрел уголовное дело в отношении чиновников акимата, обвиняемых в даче и получении взятки по программе ArtSport в значительном размере.

Суд установил, что в декабре 2021 года, будучи заинтересованным в одобрении заявки в участии по программе ArtSport, директор ТОО "S" Ш. обратился к главному специалисту управления физической культуры и спорта Алматинской области А. для получения консультации. В свою очередь подсудимый А. захотел получить взятку от Ш. в значительном размере", - сообщает prosud.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Главный специалист для одобрения заявки и оказания покровительства потребовал от последнего взятку в сумме 400 тысяч тенге.

6 апреля 2022 года Ш. перечислил сожительнице А. 200 тысяч тенге, 16 июня еще один транш в размере 200 тысяч тенге, тем самым совершил дачу взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в значительном размере", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.


В суде обвиняемые признали вину в полном объеме. Совершенные ими уголовные правонарушения относятся к категории тяжких преступлений. Уголовное дело поступило в суд в ускоренном досудебном производстве.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на их иждивении троих и четверых малолетних детей.

Суд признал подсудимых виновными. А. оштрафовали на 12 млн тенге, Ш. оштрафовали на 8 млн тенге с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - говорится в информации суда.


Приговор вступил в законную силу.

Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало обзор о скандалах, хищениях и недоработках в программе АrtSport.  
 
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Теги:СудЧиновникиВзяткаШтрафArtsport
30.12.2022, 12:11 129641

В Актобе найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика  Дополнено

Подозреваемый задержан
В Актобе найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика
Актобе. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пропавшего утром 28 декабря 4-летнего мальчика нашли мертвым.

По словам отца, 28 декабря он оставил ребенка возле подъезда во дворе дома № 59 на улице Казангапа, а сам пошел за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было, информирует издание "Диапазон".

Ребенка искали волонтеры, полиция, Нацгвардия и неравнодушные актюбинцы.

30 декабря волонтеры Zello poisk сообщили, что ребенка нашли погибшим.

Случилась страшная трагедия, к сожалению, ребенок найден погибшим. Мы знали этого малыша, он был один из тройняшек, неоднократно помогали им. Слов нет, чтобы выразить всю боль. Спасибо всем неравнодушным людям, кто помогал в поисках. Что произошло, мы не имеем права рассказывать. Об этом сообщит полиция", - сказала волонтер Екатерина Голотина.


Известно, что погибший мальчик из тройни. Дети проживают с отцом и бабушкой, мать лишена родительских прав.


Дополнено 30.12.2022, 12.26

"В результате поисковых мероприятий обнаружен труп пропавшего 28 декабря Данила Ахунова, 2018 года рождения, с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", - прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области.

Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Убийство малолетнего лица".

Напомним, тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе.
 
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Теги:ГибельРебенокТелопропажа
30.12.2022, 09:00 133091

Антикор выявил схему незаконного обогащения должностных лиц "Казтеміртранса"  

Они подозреваются в получении взяток от предпринимателей за подачу грузовых вагонов
Антикор выявил схему незаконного обогащения должностных лиц "Казтеміртранса"
Фото: Depositphotos
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий "Казакстан темір жолы", а именно АО "Казтеміртранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Установлено, что должностные лица общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов", - проинформировали в Антикоре.


Отмечается, что в налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса.

Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников. Только одним руководителем Акмолинского филиала общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны", - уточнили в пресс-службе.


По данным Антикора, в совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала общества.

Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на 2 месяца", - добавили в ведомстве.



Кроме того, в незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата общества.

Проверяется причастность других должностных лиц.

Следует отметить, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров", - отметили в пресс-службе.


Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле. В случае наличия информации по аналогичным фактам просит обращаться в сall-центр агентства по номеру 1424.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ.
 
29.12.2022, 19:21 150476

Киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек
Киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали сall-центр мошенников
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован сall-центр мошенников, сообщает Polisia.kz.

В конце декабря сотрудники центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллег из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресекли деятельность сall-центра мошенников в украинском городе Днепре. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана.

Они звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков, правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем", - рассказал начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай.


По его словам, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в офшорных зонах и криптовалютные кошельки. Через них деньги, похищенные у жертв мошенничества, обналичивались за определенный процент.

Одновременно украинской стороной по 13 адресам проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски, в ходе которых были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, SIM-карты и другие вещественные доказательства. На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка.

При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов. Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального банка РК. Эти сведения мошенниками использовались для проведения фрод-звонков с целью присвоения денег с их счетов", - добавил Жандос Суюнбай.


Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.

На данный момент украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, возможных соучастников противоправной деятельности, а также установление нанесенного ущерба данной преступной группой гражданам Казахстана.

 
29.12.2022, 14:18 162006

В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию

Осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление
В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию
Фото: Depositphotos
Актобе. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни в учреждении уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ РК.

28 декабря 2022 года судом № 2 города Актобе он признан виновным по статье 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и части 2 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и приговорен к 6 годам лишения свободы", - проинформировали в комитете.


Установлено, что осужденный с 2015 года отбывал наказание за экстремистское преступление. До настоящего времени придерживался радикальной идеологии, которую распространял среди лиц, содержащихся в колонии.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Туркестанской области задержан за пропаганду экстремизма.
 
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Теги:ТерроризмОсужденныеАктобеКНБ
29.12.2022, 10:16 149276

Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау

Извращенец совершал в отношении малолетней иные насильственные действия сексуального характера с мая по сентябрь текущего года
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау
Актау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцать лет тюрьмы получил обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния, сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 28 декабря 2022 года рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния, неоднократно.

Согласно материалам суда, обвиняемый в период с мая по сентябрь 2022 года, используя беспомощное состояние пятилетней девочки, совершал в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда Б. признан виновным по части 4 статьи 121 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.


Ранее сообщалось, что военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау.

Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.

Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
 

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