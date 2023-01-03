В Актобе празднование Нового года закончилось вызовом ОМОНа: комментарий МВД

Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции

Рассказать друзьям

Актобе. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ появилась информация об "избиении" полицейскими участников драки в ресторане "Улытау" в Актобе при задержании.





В МВД РК по данному факту сообщили следующее: 31 декабря в 01:35 на номер 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана "Улытау", расположенного произошла драка.





На место были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших полицейских, продолжали выяснять отношения между собой.





В пресс-службе ведомства подчеркнули, что "мальчик" и "девочка" были избиты в ходе драки между конфликтующими еще до прибытия полицейских.





Участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции.





За нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим, в отношении четверых лиц были составлены административные протоколы по ст.434 Кодекса РК об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".





Факты рукоприкладства со стороны полицейских ни в ресторане, ни при задержании не выявлены.









Запись с видеожетонов полицейских, производивших задержание по вызову о драке у ресторана "Улытау" в Актобе.



