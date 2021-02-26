Акимат столицы уличили в госзакупках по завышенным ценам

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата Нур-Султана при проведении государственных закупок, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Сумма причиненного государству ущерба превышает 1 млрд тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", - сообщили в пресс-службе АФМ.

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