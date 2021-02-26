Система Orphus

Акимат столицы уличили в госзакупках по завышенным ценам

25.02.2021 11395
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата Нур-Султана при проведении государственных закупок, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. 
 

Сумма причиненного государству ущерба превышает 1 млрд тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Напомним, ранее за хищение средств в подведомственных организациях был уволен замруководителя управления образования Нур-Султана.
 
Также сообщалось, что в Нур-Султане предприниматель похитил 33 млн тенге бюджетных средств, сорвав поставку ГСМ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая