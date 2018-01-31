Апелляционная коллегия вынесла решение по делу об убийстве врача-психиатра в Костанае

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Апелляционная коллегия вынесла решение по делу об убийстве врача-психиатра в Костанае31.01.2018
Криминал  12:10

Костанай. 31 января. Kazakhstan Today - Апелляционная коллегия вынесла решение по делу об убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой в Костанае, передает Kazakhstan Today.

"Судебная коллегия постановила: в приговоре межрайонного специализированного суда от 17 января 2018 года в отношении осуждённых Изалдиной, Гафарова, Китебаева и Кодатенко исключить из результативной части дополнительное наказание в виде конфискации имущества", - говорится в приговоре. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, сообщают "Костанайские новости".

Напомним, Зауреш Изалдина обвинялась в организации убийства председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой и несостоявшегося убийства главврача Костанайской областной психбольницы Бакытжана Койшина. Помимо Изалдиной, в деле участвовали бывший пациент психбольницы Руслан Гафаров, а также его знакомые Виктор Кодатенко и Болат Китибаев, которые, по версии обвинения, являются исполнителями убийств и краж. Зауреш Изалдиной суд назначил 25 лет лишения свободы. Руслан Гафаров получил 24 года лишения свободы с конфискацией имущества. Булат Китибаев получил 22 года, Виктор Кодатенко - 15 лет лишения свободы.
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