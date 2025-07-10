09.07.2025, 10:08 49871
Дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу РК Шымкента завершил расследование в отношении директора ГККП "Шымкент жастар театры" и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге.
По данным АФМ, 320 млн тенге из государственного бюджета было выделено на приобретение оборудования для проведения концерта, в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и т.д.
Однако в нарушение требований закуп был осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов - более чем на 20 позиций. Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы", - рассказали подробности в агентстве.
На преступные доходы один из подозреваемых приобрел автомашину и квартиру общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформил их на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу", - сообщили в АФМ.
Ранее сообщалось, что чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее.
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10.07.2025, 20:27 1401
Супруги из Кокшетау поверили "сотрудникам" "Казпочты" и лишились 18 млн тенге
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках
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Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В управление полиции Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге. Преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами, сообщает Polisia.kz.
На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником АО "Казпочта" и сообщил о поступлении заказного письма от налогового комитета. Позже началась цепочка звонков от якобы сотрудников ЦОН, Cyberpol, Министерства юстиции, в ходе которых жертве внушили, что на ее имя и имя мужа оформлены мошеннические кредиты, и единственный способ спасти средства - оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на безопасные счета.
Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках, после чего перевели деньги на счета подставных лиц. Общий ущерб составил 18 млн 252 тысяч 659 тенге.
Полицейские установили получателей средств, среди которых граждане из различных регионов Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливаются организаторы, в пользу которых подставные лица делали переводы.
Ранее казахстанских родителей предупредили о росте цифрового мошенничества в отношении несовершеннолетних. Граждан призывают усилить меры безопасности детей в цифровом пространстве и интернете.
10.07.2025, 17:08 6856
Фельдшера скорой помощи ранили из травматического пистолета в Жамбылской области
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Тараз. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета, заведено уголовное дело.
Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета.
В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - прокомментировали в полиции.
Пострадавший медработник был доставлен в Байзакскую районную больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, в Астане виновный в причинении фельдшеру скорой медицинской помощи телесных повреждений отделался условным наказанием.
10.07.2025, 16:24 8626
В Астане более 400 семей вложили 4,6 млрд тенге в долевое строительство и остались без жилья
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершено расследование уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства трех жилых комплексов, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства. В результате пострадали более 400 семей, вложив в долевое строительство 4,6 млрд тенге.
Полученные денежные средства использовались нецелевым образом, а строительство объектов вовсе не проводилось.
Прокуратура столицы призывает граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права", -добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане усилят контроль за долевым строительством.
10.07.2025, 13:30 11646
Зажигательную смесь кинули в подъезде Дома министерств: задержан подозреваемый
Фото: depositphotos.com
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции города Астаны установлен и задержан 24-летний подозреваемый в поджоге в подъезде Дома министерств, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в ДП.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны рассказали подробности произошедшего.
Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около двух квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, в прошлом году мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.
10.07.2025, 09:55 17486
80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.
Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.
На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд", - сообщили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
09.07.2025, 20:01 35841
В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании
Преступление произошло на территории военного городка
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане предположительно военнослужащий в звании полковника изнасиловал сотрудницу частной компании на территории военного городка, сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.
В столичном департаменте полиции Астаны подтвердили факт изнасилования.
По факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование. Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ДП.
Ранее двух санитаров-контролеров женского отделения психического центра здоровья Туркестанской области осудили на 15 лет колонии за изнасилование пациенток клиники.
В Карагандинской области экс-полицейский напал на бывшую супругу и нанес ей тяжелые увечья.
09.07.2025, 16:05 40731
Суд по делу Перизат Кайрат пройдет в частично открытом режиме
Фото: Instagram/01pk
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делу Перизат Кайрат и ее матери пройдет в частично открытом режиме, сообщил судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Сабыржан Каримов.
Назначить главное судебное разбирательство в общем порядке в открытом судебном заседании на 14 июля 2025 года в 10 часов. Ограничить гласность судебного разбирательства на период допроса подсудимых, дачи ими пояснений на протяжении всего судебного разбирательства, а также при исследовании материалов, составляющих конфиденциальные сведения и банковскую тайну", - заявил Сабыржан Каримов.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
09.07.2025, 15:40 42531
Пожар в хостеле Алматы: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде вынесли приговор в отношении двух казахстанцев по делу о пожаре в Almaty Hostel, в результате которого погибли 13 человек, сообщает пресс-служба суда.
М. признан виновным по части 3 статьи 292 УК (Нарушение требований пожарной безопасности) и приговорен к 5 годам лишения свободы. П. осужден по части 3 статьи 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) к 4 годам лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимых, несмотря на их отрицания, доказана материалами дела.
П., являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с ТОО на поставку, монтаж пожарной сигнализации и проведение пусконаладочных работ, взяв на себя ответственность за соблюдение пожарных требований. В суде он не отрицал, что лично помещение не посещал, а монтаж выполнял знакомый О., работавший по его предпринимательскому свидетельству. Соответственно, П. не контролировал качество и безопасность работ, лишь формально подписывал документы", - заявили в пресс-службе.
По данным суда, монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Кроме того, работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации.
М. вопреки нормам пожарной безопасности, а также запрету законодательства оборудовал в подвальном этаже помещения 6 спальных комнат на 48 спальных мест. Более того, он закрыл на замок единственный эвакуационный выход, что ограничило возможности быстрой эвакуации. За пять дней до пожара М. организовал размещение матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и создало препятствия для эвакуации жильцов", - добавили в суде.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Позже стало известно, что семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге.
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