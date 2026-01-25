24.01.2026, 18:26 23856
До 10 лет лишения свободы: казахстанцам напомнили об ответственности за принуждение к браку
Фото: depositphotos.com
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре напомнили казахстанцам об ответственности за принуждение к браку, передает корреспондент агентства.
Принуждение к браку и похищение человека - преступление, запрещенное законом. С 16 сентября 2025 года действует статья 125-1 УК РК "Принуждение к браку". За похищение и принуждение к браку или сожительству предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет", - заявили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что освобождение потерпевшего не освобождает от ответственности.
Брак возможен только по добровольному согласию", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, в сентябре прошлого вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
24.01.2026, 13:25 32321
Убийство 19-летнего парня в Рудном: подозреваемые задержаны
Фото: depositphotos.com
Костанай. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кокшетау задержаны двое подозреваемых в убийстве 19-летнего парня в Рудном, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
В одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен 19-летний житель Рудного с ножевыми ранениями. По данному факту расследуется уголовное дело. Предварительно установлено, что молодые люди знакомы между собой. Причиной убийства послужил конфликт, связанный с личными взаимоотношениями", - заявили в ДП.
Напомним, вчера стало известно, что в Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
24.01.2026, 11:30 35501
Подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями экстрадирован из Испании
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, экстрадирован из Испании, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тенге. Фигурант более трех лет скрывался от органов уголовного преследования и находился в международном розыске, после чего был задержан в Испании", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - добавили в пресс-службе.
Ранее подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан.
23.01.2026, 20:33 56311
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве
Фото: Depositphotos
Рудный. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном разыскивают несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 19-летнего парня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
23 января в одном из подъездов многоквартирного дома был обнаружен с ножевыми ранениями 19-летний житель Рудного. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, в настоящее время принимаются меры к их задержанию.
Предварительно установлено, что молодые люди были знакомы. Мотивы и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий", - отметили в полиции.
23.01.2026, 15:57 63741
Преступная группа оформляла автокредиты на уязвимых граждан и перепродавала машины за рубеж
На сегодняшний день выявлено 15 таких фактов
Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан с последующей реализацией автомашин за рубеж, сообщает Polisia.kz.
Как установило следствие, злоумышленники угрозами заставляли беззащитных казахстанцев оформлять на себя автозаймы.
Для создания видимости платежеспособности участники схемы временно пополняли банковские счета, искусственно улучшая кредитную историю заемщиков. Используя поддельные документы, подозреваемые под залог автомашин получали кредиты в микрофинансовых организациях.
Затем дорогостоящие автомобили продавались за пределами страны.
На сегодняшний день выявлено 15 таких фактов, проводится работа по другим эпизодам.
В ходе обыска было изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, а также документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.
23.01.2026, 12:48 69246
Конфликт в спорткомплексе Караганды: возбуждено уголовное
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Караганда. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полиция возбудила уголовное дело после конфликта в здании одного из спортивных комплексов города, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Между тем в Сети распространяется информация о том, что конфликт якобы произошел между главой управления физической культуры и спорта Карагандинской области и его заместителем.
Ранее школьника жестоко избили на западе Казахстана.
23.01.2026, 12:11 70261
Школьника жестоко избили на западе Казахстана
Несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь
Уральск. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено после жесткого избиения школьника в городе Уральске, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.
Факт был в октябре прошлого года. Заявлений по данному происшествию не поступало. Все участники установлены и доставлены в отдел полиции. По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное производство. Родители подростков привлечены к административной ответственности (...) По данному факту также возбуждено уголовное дело", - заявили в полиции.
Кроме того, вынесено представление в адрес отдела образования по факту несообщения о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними.
Собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей. Все материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав", - уточнили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что сейчас несовершеннолетнему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.
Ранее в Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
22.01.2026, 15:39 97491
Незаконная добыча полезных ископаемых привела к деградации земель в ВКО
Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге
Усть-Каменогорск. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей твердых полезных ископаемых.
Установлено, что на месторождении Глинковское, расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель одного из ТОО организовал незаконную добычу и реализацию железосодержащих полезных ископаемых. При этом компания располагала лицензией, предоставлявшей право исключительно на проведение геологоразведочных работ, тогда как разрешение на промышленную добычу отсутствовало.
Несмотря на это, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с последующей переработкой, складированием и реализацией продукции как на внутреннем рынке, так и за пределами страны - в Китайскую Народную Республику.
В результате применения тяжелой специализированной техники был нанесен существенный ущерб окружающей среде, выразившийся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.
Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге.
На полученные незаконным путем средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество, в том числе бизнес-центр, квартира в Алматы, автомашина Land Rover Range Rover, два парковочных места и два земельных участка. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Ранее в ВКО была пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся добычей золота на участках Шыбынды Уланского района и Кенкарын Самарского района области с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.
Данная противоправная деятельность привела к серьезным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.
22.01.2026, 13:24 88656
В МВД озвучили подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в столице
Подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в сенате озвучили подробности стрельбы по сотруднику правоохранительных органов в Астане, передает корреспондент агентства.
Нападавший успел нанести огнестрельные ранения в область спины, в результате чего сотрудники получили травмы и в настоящее время проходят лечение. В первые дни они находились в реанимации. После обезвреживания подозреваемый был задержан", - цитирует zakon.kz Санжара Адилова.
По решению суда подозреваемый взят под стражу по подозрению в покушении на убийство. Замминистра внутренних дел, отвечая на вопросы журналиста, также отметил, что подозреваемый и сотрудник правоохранительных органов не были ранее знакомы, пишет tengrinews.kz.
Ранее информация об инциденте появилась в Сети.
