19.05.2025, 11:20 68596
Дорогие автомобили и элитный коттедж: в Шымкенте раскрыта схема хищений в университете
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте раскрыта схема хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге. Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, в числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены шесть дорогостоящих автомобилей и элитный коттедж в центре Шымкента общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Ранее главе районного отдела образования и 7 бухгалтерам вынесли приговор за хищения в Алматинской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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20.05.2025, 12:48 2211
На учете полиции около 5 тысяч "трудных" подростков - МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил о количестве "трудных" подростков в Казахстане и указал на необходимость обеспечения их социальной поддержкой, передает корреспондент агентства.
На учете полиции находится около 5 тысяч подростков, относящихся к категории "трудных". В то же время лишь 3 тысячи из них охвачены секциями, досуговыми и коррекционными программами. Акиматам необходимо обеспечить полный охват несовершеннолетних соответствующими мерами социальной поддержки", - выступил глава МВД.
По его словам, в центры адаптации помещено 900 безнадзорных подростков. Пресечено 26 тысячи административных правонарушений, в том числе 3 тысячи за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Поставлено на учет 954 несовершеннолетних и 815 родителей, не занимающихся воспитанием детей. Заблокировано более 4 тысяч опасных интернет-контентов.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.05.2025, 11:29 6126
Алматинец осужден на 11 лет за мошенничество и подстрекательство к взятке
Судебный акт в законную силу еще не вступил
Фото: Depositphotos
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Уральск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области осудил жителя города Алматы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что судебный акт в законную силу еще не вступил.
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев - Жангала - Сайхин", - добавили в пресс-службе.
Ранее глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.05.2025, 18:57 49756
Житель Кокшетау напал с ножом на супругу в офисе МФО
Возбуждено уголовное дело
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Кокшетау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау в офисе микрокредитной организации мужчина с ножом набросился на женщину, сообщает Telegram-канал kris_p_astana.
Как позже выяснилось, потерпевшая является супругой нападавшего. По информации департамента полиции, между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого женщине были нанесены ножевые ранения. Нападавший с места происшествия скрылся. Однако его задержали и доставили в отдел полиции.
По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее в Алматы задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины. О случившемся нападении в соцсетях рассказала дочь потерпевшей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.05.2025, 16:55 54936
В Алматы вынесен приговор по делу о хищении сотрудниками полиции списанного оружия
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вынесен приговор троим полицейским, проходящим фигурантами дела о хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.
На скамье подсудимых оказались три сотрудника полиции - старший инспектор отдела военного и специального обеспечения по управлению тыла департамента полиции Алматы, криминалист ДП Алматы и водитель департамента полиции Алматы.
Первый эпизод касался решения украсть оружие "Сайга-12К "Тактика", которое было передано на хранение и конфисковано по приговору суда. Подсудимый (старший инспектор - Прим. ред.) включил его в список подлежащих уничтожению, хотя оно было исправно. Он провел фиктивную процедуру "уничтожения" оружия в присутствии следователей. А затем забрал его для последующей продажи. Следующим был револьвер системы "Наган", который подлежал уничтожению. Но подсудимый его забрал и передал в незаконный оборот лицам, не установленным следствием", - сообщает Zakon.kz о ссылкой на Бостандыкский районный суд.
Два других фигуранта занимались сбытом оружия, предварительно уничтожая или изменяя заводские номера на корпусе.
Всего фигурантам удалось похитить около 50 единиц оружия, в том числе автомат Калашникова, винтовку, пистолеты Макарова, гранаты и патроны различного калибра, информирует Tengrinews.kz.
Приговором суда все трое признаны виновными в систематическом хищении и продаже оружия. Организатор схемы - старший инспектор ДП Алматы получил 8 лет лишения свободы, криминалист - 5,5 года. Водитель получил 7 лет лишения свободы.
Используя свое служебное положение, они неоднократно по предварительному сговору группой лиц совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, переданных в установленном порядке на хранение в качестве вещественных доказательств на специальный склад департамента полиции города Алматы (ДП), осуществляли незаконный выпуск их в оборот, совершили преступные деяния против общественной безопасности и порядка, а также совершили ряд умышленных тяжких уголовных преступлений против интересов государственной службы и государственного управления", - приводит издание приговор суда.
Напомним, в феврале 2024 года в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. По итогам служебной проверки был уволен ряд руководителей ДП Алматы.
19.05.2025, 15:49 57791
В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями. Также приговор вынесен главе подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
К.Е., будучи вице-министром культуры, курируя Комитет индустрии и туризма, для проведения форума в СКО в 2018 году в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде повышения ведомственных показателей и карьерного роста путем лоббирования интересов подрядчика TOO "S K" поручил комитету заключить договоры и подписать акты выполненных работ с данной компанией, что повлекло тяжкие последствия в виде причиненного ущерба государству. В свою очередь К.Л., являясь генеральным директором ТОО "S K", с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на форум, предоставила коммерческое предложение, искусственно завышая смету расходов до 2,9 млрд тенге, из которых путем обмана похитила более 1 млрд тенге", - говорится в материале суда.
Суд признал бывшего вице-министра виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Глава подрядной организации приговорена к пяти годам лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и не коммерческих организациях, связанные с организацией форумов сроком на 7 лет.
Отмечается, что подсудимая не приняла мер к возмещению ущерба. Гражданский иск комитета был удовлетворен в рамках установленного судом ущерба и взыскан с обвиняемой.
Ранее сообщалось, Ерлан Кожагапанов может получить от 7 до 12 лет лишения свободы. Его задержали 1 марта 2024 года по подозрению в коррупции. Действуя в интересах коммерческой структуры, Кожагапанов пролоббировал заключение договора по организации в 2018 году выставки, завысив смету форума в два раза.
19.05.2025, 15:01 59566
Конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы
Заведено уголовное дело
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двух мужчин ранили ножом в результате массовой драки на парковке одного из жилых комплексов в Ауэзовском районе.
В соцсетях распространяется видео массовой драки в жилом комплексе "Уш сункар" в Ауэзовском районе Алматы. В описании к видео говорится, что конфликт возник на паркинге жилого комплекса. В результате несколько участников получили травмы холодным оружием. Им потребовалась медицинская помощь.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел между жильцами жилого комплекса.
Один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь", - рассказали в полиции.
Личности участников конфликта установлены. По факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.05.2025, 11:40 67206
Совместные спецоперации Казахстана, России и Кыргызстана: ликвидированы международные наркоканалы
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности совместно с компетентными органами России и Кыргызстана проведены две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов, сообщает пресс-служба КНБ.
В результате совместных действий на территории указанных стран задержаны 4 участника преступной группы, осуществивших оптовую реализацию наркотиков. Из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков. Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются", - заявили в пресс-службе.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировали 62 канала поставки наркотиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.05.2025, 11:04 67086
Главе районного отдела образования и 7 бухгалтерам вынесли приговор за хищения в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Илийский районный суд Алматинской области вынес приговор руководителю районного отдела образования Каткеевой Л. и 7 бухгалтерам за многомиллионные хищения, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования. Кроме того, она (глава отдела. - Прим. ред.), злоупотребляя должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила своего водителя в подведомственную школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге", - сообщает Антикор.
Каткеева приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Ранее в Туркестанской области руководители районного отдела образования получили различные сроки лишения свободы за хищение бюджетных средств в сумме 550 млн тенге.
В Талдыкоргане главного бухгалтера районного отдела образования осудили на 8 лет. Подсудимых обвиняли в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге.
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