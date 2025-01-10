09.01.2025, 12:35 45081
Драка на Кок-Тобе: смогут ли иностранные студенты вернуться в Казахстан
В течение пяти лет студенты не смогут вернуться в Казахстан
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Марат Кожаев в кулуарах сената парламента рассказал, смогут ли вернуться в Казахстан иностранные студенты, устроившие драку на Кок-Тобе.
Любой иностранец, находящийся в нашей стране, должен уважать наши законы, наши порядки, наши обычаи, традиции и, в конце концов, знать, как себя вести. Это общепринятая мировая практика. Когда вы находитесь в другой стране, соблюдайте законодательство, старайтесь его не нарушать", - цитирует tengrinews.kz депутата.
Он также заявил, что в течение пяти лет эти студенты не смогут вернуться в Казахстан и продолжить учебу, сообщает zakon.kz.
В данном случае речь идет о грубых нарушениях закона, вплоть до причинения телесных повреждений в общественном месте. Поэтому наш закон предусматривает депортацию. Документы, на основании которых иностранцы легально пребывают в стране, включая учебные визы, аннулируются", - добавил Марат Кожаев.
Ранее на Кок-Тобе произошла массовая драка. Позже стало известно, что за драку депортируют шесть человек - студентов из Индии.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
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10.01.2025, 11:35 8396
В Алматы участники транснациональной ОПГ приговорены к лишению свободы
Фото: depositphotos
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы четверо участников транснациональной организованной преступной группы приговорены к срокам от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы, сообщает Polisia.kz.
Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к работе поставщиков и закладчиков "синтетики".
Установлено, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства", - говорится в сообщении.
Также в ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны.
Напомним, в Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ.
Также на сайте информационное агентство Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.01.2025, 11:19 9986
Главу регионального управления МВД задержали за взятку
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК подтвердил задержание руководителя ГУ "Западное региональное военно-следственное управление Министерства внутренних дел РК" и его подчиненного.
По данным сайта госзакупок, управлением руководит Мухит Джавгашев. Должность и имя подчиненного не сообщаются.
Возбуждено уголовное дело по статье 366 УК РК "Получение взятки". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области за взятку в размере 2,5 млн тенге.
10.01.2025, 09:12 16231
Преступная группа занималась хищением нефтепродуктов в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, занимавшаяся хищением нефтепродуктов с предприятия города, сообщает Polisia.kz.
В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге", - сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, в полицию доставлено 12 фигурантов, девять из которых водворены в ИВС.
Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов, - сообщил представитель МВД.
09.01.2025, 14:51 41541
Правозащитница обеспокоена, что подозреваемым в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки в Актау могут смягчить наказание
Фото: Depositphotos
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Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мае прошлого года из окна многоэтажного дома в Актау выбросилась девушка, которую ранее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и ограбили. Глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари, обеспокоена, что подозреваемые в жестоком преступлении могут уже через несколько лет выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
Как рассказал Дине Тансари брат погибшей девушки, зверская расправа произошла в ночь с 14 на 15 мая 2024 года. Фитнес-инструктор одна возвращалась с работы, когда на нее напали, избили и затолкали в машину. В машине ей завязали глаза, чтобы она не знала, где находится и всю ночь удерживали ее на АЗС.
Один из извергов насильно заставил ее нюхать мефедрон и затем изнасиловал. При этом Тансари отметила, что преступник женат и воспитывает ребенка.
К утру погибшую насильно заставили с ее же телефона оформить кредит через банк на два миллиона тенге. Также обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то, они ее найдут и убьют", - рассказала правозащитница.
О случившемся девушка рассказала своей подруге, а та в свою очередь сообщила все брату погибшей. Брат по описанию смог найти ту АЗС, где удерживали девушку, и нашел одного из преступников. Потом уговорил сестру написать заявление в полицию.
Девушка вроде согласилась. Но спустя несколько минут она все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги", - рассказала глава фонда.
По словам Тансари, главному насильнику прокурор запросил пожизненное лишение свободы. Остальным четверым - 15-16 лет.
Статьи, по которым их признавали виновными следствие и прокуратура: 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194. Это: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство. Но судья в процессе судебного разбирательства переквалифицировал обвинения. Основания - то, что девушка сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания,изнасилования или от принудительного употребления наркотиков. Она скончалась, спрыгнув с 9 этажа через 3 дня после того ужасающего происшествия", - сообщили подробности в фонде.
Таким образом, по словам Дины Тансари, менялась квалификация действий каждого участника преступления. При этом она отметила, что четверо из пяти преступников ранее уже были судимы.
Их действия признаны опасным повторением. Семья девушки подала на апелляцию. Они искренне верили, что такое страшное, циничное преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге: 4 из 5 преступников могут выйти по УДО уже через 3-4 года", - добавила правозащитница.
09.01.2025, 11:04 48191
О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу установило факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
По данным АФМ, для отмывания своих доходов в 2024 году преступники активно использовали физических лиц или так называемых дроперов.
Дроперы - это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. В целях получения доступа к удаленному интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями. На практике дроперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях", - рассказали в АФМ.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
Для предотвращения незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
В АФМ еще раз предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов и порекомендовали быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы", - предупредили в АФМ.
Ранее председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов рассказал, что бюджет некоторых кибергруппировок сопоставим с ВВП Казахстана.
В прошлом году ущерб, причиненный казахстанцам интернет-мошенниками, только за 6 месяцев вырос до 7,1 млрд тенге.
09.01.2025, 10:04 50731
Из Сербии в Казахстан экстрадировали разыскиваемого за крупное мошенничество
Он находился в международном розыске
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в сентябре 2023 года в Сербии задержан объявленный в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере мужчина, сообщает Polisia.kz.
Сегодня Генеральной прокуратурой 45-летний злоумышленник экстрадирован в Казахстан. В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал денежные средства в размере более 43 млн тенге", - проинформировали в МВД.
Ранее Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества.
09.01.2025, 09:54 53161
Более 30 подпольных нарколабораторий ликвидировал КНБ РК за год
Фото: КНБ РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Комитетом национальной безопасности в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков ликвидированы 31 международный и 27 региональных каналов поставок, нейтрализована деятельность 32 подпольных нарколабораторий. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
Из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается на сумму более 36 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.
С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан.
08.01.2025, 21:04 67496
Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области
Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января 2025 года Антикоррупционной службой по Улытауской области с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, сообщает пресс-служба Антикора.
Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии. 8 января с санкции суда он заключен под стражу. Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.
В агентстве отметили, что 26 августа 2024 года, этот руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.
Иные сведения распространению не подлежат.
Также в совершении коррупционных преступлений изобличены двое руководителей и заместитель руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области и другие.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?