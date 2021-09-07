Две туши сайги и незарегистрированное оружие изъяли у браконьера в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 6 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области в мотоцикле у 30-летнего браконьера обнаружено 2 туши сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 августа сотрудники отдела полиции Жанааркинского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". Около 17.00 они обратили внимание на мотоцикл ИЖ, следовавший по степной дороге в районе села Ералиева.

Полицейские задержали данное транспортное средство под управлением 30-летнего мужчины.

В ходе осмотра в коляске мотоцикла они обнаружили две туши сайги и незарегистрированное охотничье ружье.

По информации Polisia.kz , возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется расследование.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства