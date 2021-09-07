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Две туши сайги и незарегистрированное оружие изъяли у браконьера в Карагандинской области

06.09.2021 6805
КАРАГАНДА. 6 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области в мотоцикле у 30-летнего браконьера обнаружено 2 туши сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
4 августа сотрудники отдела полиции Жанааркинского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". Около 17.00 они обратили внимание на мотоцикл ИЖ, следовавший по степной дороге в районе села Ералиева.
 
Полицейские задержали данное транспортное средство под управлением 30-летнего мужчины. 
 
В ходе осмотра в коляске мотоцикла они обнаружили две туши сайги и незарегистрированное охотничье ружье. 
 
По информации Polisia.kz, возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Ведется расследование.

 

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