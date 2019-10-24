Двое актюбинцев пытались вынести из банка миллионы по поддельным документам

Актобе. 23 октября. Kazakhstan Today - Жители Актобе Санат Каймульдин и Баубек Байдаулетов пытались забрать из Народного банка 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Деньги эти принадлежали Бахыту Жумабаеву, который находится в розыск по делу о финансовой пирамиде Unnnity corporation, передает Kazakhstan Today.

Согласно материалам дела, Каймульдин узнал, что у находящегося в бегах Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке Народного банка хранится 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Чтобы завладеть ими, он со своим подельником Байдаулетовым достал поддельное постановление следственного судьи об изъятии денег для следственных мероприятий, пишет "Мой город" .

Придя в банк с Баубеком Байдаулетовым, Сагат Каймульдин сообщил, что он следователь службы экономических расследований департамента госдоходов, предъявил поддельное постановление судьи и заявил, что должен изъять деньги. Визитеров отправили в головной банк, там их попросили прийти за деньгами на следующий день, оставить свои контакты. Байдаулетов назвался Бекетом и оставил подложный мобильный номер.

Юристы банка выяснили, что никакого постановления об изъятии денег из банка судья не выносил, а мужчины вовсе не следователи.

Через принадлежащее товариществу мобильное приложение Aport с 2016 по 2017 год он незаконно завладел средствами 621 пострадавшего, присвоив 167 млн 466 тыс. тенге . Жаксыбаев предлагал желающим покупать долю пакета "Юникредит", стать его партнерами и получать прибыль. Его партнер Бахыт Жумабаев успел снять со счета компании несколько десятков миллионов тенге и скрыться. Часть денег осталась в Народном банке, этими деньгами и хотели завладеть Каймульдин и Байдаулетов.

Им обоим 23 октября вынесли приговор. Каймульдин и Байдаулетов обвинялись в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Каймульдин заявил в суде, что добровольно отказался от совершения мошенничества и после предоставления в банк поддельного постановления судьи о выемки арестованных денег решил не приходить в банк для завершения преступления. Суд приговорил его к общественным работам сроком на 80 часов. Но с учетом времени содержания под стражей, наказание посчитал отбытым.

Байдаулетова признали невиновным и оправдали.

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