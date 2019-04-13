Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Экстрадированный из Узбекистана казахстанец осужден за организацию игорного бизнеса, сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

"15 февраля Сарыаркинским районным судом №2 Нур-Султана за незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт 2 части 3 статьи 307 УК) к 4 годам лишения свободы осужден Атабаев Б.Е., ранее экстрадированный из Узбекистана. Он признан виновным в том, что, вопреки запрету на размещение казино в Казахстане (за исключением побережья Капшагайского водохранилища Алматинской области и Щучинского района Акмолинской области), в период с 2016 по 2017 годы в группе с Парфеновым К.В., Мальцевым Е.С. и другими лицами с целью извлечения прибыли организовал функционирование в столице 47 игровых терминалов. Для придания мнимой законности деятельности группы виновные работали через ИП "Куликова И.А.", зарегистрированного в налоговом управлении города", - сообщили в ведомстве.

Согласно заключению специалистов все приложения, установленные на терминалах, идентичны играм онлайн-казино. Разница между принятыми и выданными денежными средствами игровых автоматов составила 17,5 млн тенге.

Скрывшись от органов уголовного преследования, Атабаев был объявлен в международный розыск и спустя 3 месяца задержан на территории Узбекистана.

Его соучастники ранее осуждены приговором столичного суда к различным срокам лишения свободы.

За последние 3 года по ходатайствам столичной прокуратуры через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан из-за рубежа экстрадированы 11 граждан (из России, ОАЭ, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Армении), в отношении 10 из которых состоялись обвинительные приговоры (одно дело на рассмотрении в суде).

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