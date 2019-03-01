И. о. председателя Комитета общественного согласия подозревается в растрате 1,9 млн тенге

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности председателя Комитета общественного согласия подозревается в растрате бюджетных средств в размере 1,9 млн тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает корреспондент агентства.

Национальным бюро по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития. Он подозревается в растрате бюджетных средств в сумме 1,9 млн тенге", - проинформировал Бердалин.

Он уточнил, что средства были растрачены путем подписания фиктивных актов выполненных работ по разработке и выпуску методических пособий по дерадикализации деструктивных радикальных течений.

По словам Бердалина, во время следствия подозреваемый обратился с ходатайством о заключении сделки о признании вины.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства