Избивших 7-летнего мальчика школьников разыскивают в Павлодаре
Возбуждено уголовное дело
Павлодар. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на 7-летнего мальчика двумя несовершеннолетними. По словам матери пострадавшего, ее сына повалили на землю, пинали по голове и пытались отрезать язык.
В соцсетях мать 7-летнего мальчика рассказала, что на улице на ее сына напали два мальчика возрастом около 10 лет.
Повалили на землю, пинали по голове, по телу. Ножницами резали язык. Сейчас мой сын лежит в травматологии с сотрясением мозга", - рассказала женщина.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям их законных представителей. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с постановкой на учет", - сказано в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
