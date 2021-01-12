К 3 и 5,5 года колонии приговорили двух жителей Туркестанской области за уклонение от уплаты налогов

Туркестан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области двух мужчин приговорили к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов на сумму более 7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

С 2017 по 2019 год два жителя Туркестанской области, зарегистрировав ТОО "Фаворит Инвест Строй", "Азия-Тех" и "Таншолпан-Нур" на третьи лица, совершали выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Данный факт выявили сотрудники департамента экономических расследований Туркестанской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК", - сообщили в пресс-службе КФМ.

По данным ведомства, мужчины получали вознаграждение от покупателей-контрагентов, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В результате противоправных действий ущерб бюджету государства составил более 7 млрд тенге. Согласно приговору Жетысайского районного суда один из граждан осужден на 5,5 года, второй - на 3 года лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.

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