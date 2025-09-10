09.09.2025, 16:28 20716
Крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане
Фото: Polisia.kz
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Алматы задержали распространителей наркотиков.
В частности, в одной из гостиниц Алматы изъяли крупную партию "синтетики", сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько пакетов с порошкообразным веществом бежевого цвета со специфическим запахом. Аналогичный сверток был найден и в автомобиле подозреваемого. Общий вес изъятого составил более 1,3 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован", - сообщает сайт МВД.
Кроме того, в Астане в рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Қарасора-2025" полиция задержала мужчину с крупной партией синтетических наркотиков.
Задержанный снимал отдельную квартиру, которую использовал в качестве склада для хранения запрещенных веществ. В результате обыска полицейскими изъято более 300 расфасованных полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета, пластиковая тара с аналогичным веществом и характерным запахом, а также электронные весы. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками - более 1,5 кг мефедрона и 0,5 кг альфа-PVP. Следствием установлено, что задержанный был звеном в организованной схеме сбыта наркотиков. Он выполнял роль хранителя и обеспечивал складирование партии. Реализация наркотиков осуществлялась через интернет-ресурсы по указаниям оператора. Оплату за свою деятельность злоумышленник получал в виде электронных переводов", - рассказали в полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и иных причастных лиц.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидировали крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
09.09.2025, 19:27 15141
Задержание прокурора Актау: проводится служебное расследование
Фото: pixabay.com
Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Мангистауской области сделали заявление после распространившейся в Сети информации о задержании прокурора города Актау, передает корреспондент агентства.
По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Ранее в Сети появилась информация о якобы задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош".
09.09.2025, 15:23 23806
Обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает Акорда.
По словам Элиманова, в Казахстане изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Также президент был проинформирован о завершении расследования 720 уголовных дел, ликвидации 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональных.
Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.
Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.
09.09.2025, 14:56 25016
В Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель элетросамоката выбил глаз сделавшему замечание мужчине. Возбуждено уголовное дело.
В соцсетях распространилась информация, что в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за сделанного им замечания за езду по тротуару.
В департаменте полиции Алматы уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе города. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и привлечение виновного к ответственности", - сказано в сообщении полиции.
Отметим, что в обществе нарастает недовольство к беспорядочному передвижению электросамокатов. С 2023 года в Казахстане действует закон, согласно которому, скорость движения электросамокатов по тротуару не должна превышать 6 километров в час. Но на деле это требование зачастую нарушается. По словам главы МВД, отсутствие законодательной базы не позволяет штрафовать водителей электросамокатов.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов. Граждане запустили петицию о запрете езды электросамокатов по тротуарам.
Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов.
Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства поручил безотлагательно принять законодательную базу, регулирующую использование средств индивидуальной мобильности.
09.09.2025, 14:21 26641
Ставший виновником гибели шести пассажиров водитель приговорен к пяти годам тюрьмы
В мае текущего года подсудимый нарушил скоростной режим и врезался в прицеп грузовой машины
Костанай. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области вынесли приговор водителю, по вине которого в мае текущего года погибли шестеро пассажиров, еще четверо пострадали.
Согласно материалам суда, в мае текущего года водитель автомобиля Ford Transit, в салоне которого находились 10 пассажиров, нарушил скоростной режим на трассе Алматы - Екатеринбург и допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта.
В результате аварии шестеро его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще четверо пострадавших были госпитализированы в Карабалыкскую районную больницу.
Суд приговорил водителя к пяти годам тюрьмы и на петь лет лишил права управлять транспортными средствами.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ДТП произошло 20 мая 2025 года. Автомобиль, перевозивший иностранцев, столкнулся с грузовиком DAF недалеко от границы с Россией - в двух километрах от погранпоста "Кайрак".
09.09.2025, 13:34 27896
В Караганде подросток с кирпичами напугал горожан - его разыскивает полиция
Фото: depositphotos.com
Караганда. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде полиция разыскивает подростка после распространившегося в Сети видео, на котором неизвестный раскладывает кирпичи на крыше многоэтажного жилого дома, передает корреспондент агентства.
Подобные действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. По данному факту ведутся мероприятия по установлению личности нарушителя. После идентификации его родители будут привлечены к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - заявили в ДП Карагандинской области.
Ранее в Сети распространилась информация об опасной игре подростка.
В Караганде жители нескольких жилых комплексов сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Местные жители встревожены и требуют срочной реакции правоохранительных органов. По их словам, речь идет не просто о хулиганстве, а о реальной угрозе жизни и здоровью прохожих, особенно детей, которые играют во дворах", - пишет инстаграм-паблик "v_krg".
09.09.2025, 09:33 34221
В Казахстане ликвидировали девять нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года в рамках спецоперации "Қарасора-2025", сообщает Polisia.kz.
Ликвидировано девять нарколабораторий, пресечена деятельность трех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.
В рамках спецоперации выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования. Изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонны прекурсоров, уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений.
Для успешного выполнения задач привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника. Только за три месяца проведено 40 авиационных вылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тысяч кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны", - отметили в МВД.
В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны.
В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства.
В Западно-Казахстанской области в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.
В Туркестанской области в труднодоступных горных районах созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержаны трое граждан, у которых изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.
При проведении операции в городах Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.
08.09.2025, 17:27 54156
Подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в Черногории
Фото: Depositphotos
Бар. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в городе Бар в Черногории, сообщает Polisia.kz.
Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram (...) В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории", - добавили в полиции.
В частности, они подозреваются в совершении тяжких преступлений, включая:
- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;
- склонение к их потреблению;
- участие в организованной преступной группе;
- дачу взятки должностному лицу.
Ранее в Костанае к восьми годам приговорили организаторов наркошопа в Telegram.
08.09.2025, 09:55 56581
Житель Туркестанской области жестоко избил пожилого отца
Фото: Depositphotos
Туркестан. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространяются кадры жестокого избиения пожилого мужчины сыном в Туркестанской области. В полиции региона прокомментировали инцидент.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в департаменте полиции Туркестанской области.
Полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе.
09.09.2025, 10:28На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48425291Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:27420676Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 11:38390311Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42347876Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда 08.09.2025, 12:01458146Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 10:28434531На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48425291Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:27420676Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 11:38390311Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 13.08.2025, 18:37500906Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469596В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 08.09.2025, 12:01458146Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 10:28434531На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48425291Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6%
