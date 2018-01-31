Мачеху подозревают в убийстве 16-летнего пасынка в селе Мангистауской области

Актау. 31 января. Kazakhstan Today - В селе Мангистауской области мачеха подозревается в убийстве 16-летнего пасынка, передает Kazakhstan Today.

Его не искали, о нем не говорили - отец думал, что 16-летний Нурсултан у друзей. Супруга занималась домашними делами, а на следующий день, не выдержав, призналась в убийстве пасынка. Тело было спрятано в сарае. Родственники насчитали у юноши около 20 ножевых ранений, сообщил Первый канал "Евразия"

Родители Нурсултана разошлись 11 лет назад. Сын остался жить с отцом. Мужчина женился во второй раз, и в доме появилась мачеха. Тогда и начались мучения ребенка.

"Мой сын рассказывал, что завтракал и ужинал с отцом, а днем пил только воду. Бывало, что хлеб воровал из холодильника. Ухаживал за детьми и занимался домашним хозяйством", - рассказала родная мать подростка Камшат Кожакова.

Женщина хотела забрать сына, но не смогла. Свекровь обещала, что сама воспитает ребенка. Мать доверилась ей и бывшему супругу. Позже она узнала, что чужая женщина поднимает руку на ее сына и даже написала заявление в полицию, но почему-то простила.

О Нурсултане в школе отзываются положительно. Подросток с одноклассниками не конфликтовал, взрослым не перечил, учился удовлетворительно.

Мотивы убийства неизвестны. Мачеху уже задержали. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения. У подозреваемой и у отца убитого юноши остались четверо общих детей.

Как сообщили в ДВД региона, заведено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование. Подробности не сообщаются в интересах следствия.

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