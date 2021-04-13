Мошенник из Костаная оформил более 40 онлайн-кредитов на казахстанцев

КОСТАНАЙ. 12 АПРЕЛЯ - С февраля по июнь прошлого года 27-летний житель города Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в микрокредитных организации "Деньги говорят", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, сумма займов составляла от 30 тысяч до 50 тысяч тенге.
Для получения личных данных граждан мошенник использовал разные способы. Изначально под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. Далее использовал социальную сеть ВКонтакте, где в объявлениях "найденные документы" находил личные данные жителей, а также подавал объявление в ОLX о трудоустройстве и требовал у "кандидатов" фото и удостоверение личности. Таким образом, имея на руках ФИО, ИИН и номер удостоверения "жертв", беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты", - пишет издание.
Так, житель города Караганды в августе 2020 нашел объявление о трудоустройстве водителем и скинул все свои персональные данные "работодателю" через WhatsApp. Однако мужчина на работу так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал, что на его имя неизвестным образом оформлен онлайн-кредит. Задолженность составила 50 тысяч тенге.
Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности. Жителям поступали звонки и СМС-оповещения от сотрудников МКО с просьбой погасить долг по кредиту. В результате незаконных действий мошенника, пострадало 44 казахстанца. По данным полиции, материальный ущерб, нанесенный на потерпевших, составил более 1,5 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства