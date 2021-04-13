Мошенник из Костаная оформил более 40 онлайн-кредитов на казахстанцев

КОСТАНАЙ. 12 АПРЕЛЯ - С февраля по июнь прошлого года 27-летний житель города Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в микрокредитных организации "Деньги говорят", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , сумма займов составляла от 30 тысяч до 50 тысяч тенге.

Для получения личных данных граждан мошенник использовал разные способы. Изначально под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. Далее использовал социальную сеть ВКонтакте, где в объявлениях "найденные документы" находил личные данные жителей, а также подавал объявление в ОLX о трудоустройстве и требовал у "кандидатов" фото и удостоверение личности. Таким образом, имея на руках ФИО, ИИН и номер удостоверения "жертв", беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты", - пишет издание.

Так, житель города Караганды в августе 2020 нашел объявление о трудоустройстве водителем и скинул все свои персональные данные "работодателю" через WhatsApp. Однако мужчина на работу так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал, что на его имя неизвестным образом оформлен онлайн-кредит. Задолженность составила 50 тысяч тенге.

Потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности. Жителям поступали звонки и СМС-оповещения от сотрудников МКО с просьбой погасить долг по кредиту. В результате незаконных действий мошенника, пострадало 44 казахстанца. По данным полиции, материальный ущерб, нанесенный на потерпевших, составил более 1,5 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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