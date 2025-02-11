Незаконный майнинг на десятки миллионов тенге: в Астане осудили трех жителей столицы

У осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.





По данным суда, правонарушители организовали подпольную майнинговую ферму в гараже, установили трансформаторную подстанцию и с августа 2021 года по май 2024 года занимались незаконным майнингом биткоинов и эфириумов.





Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.





Также у осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля. В общей сложности они должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.





Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы заработали в Казахстане порядка 440 млн тенге.



