Ножевые ранения были нанесены кассиру одной из АЗС Алматы

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today – На одной из АЗС Алматы произошло разбойное нападение на кассира-охранника, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили пресс-службе департамента полиции города Алматы, на АЗС к дежурившему кассиру на рабочее место пришел его друг.

"В тот день, подозреваемый гражданин Н., 1980 года рождения, пришел как обычно, они выпили, потом попросил у работающего на АЗС товарища деньги, на что тот ему отказал. Когда 54-летний потерпевший гражданин Н., отвернулся на миг, его товарищ нанес ему удар в шею ножом, который для резки хлеба лежал в будке у потерпевшего. Когда рабочий с ножом в шее автозаправки упал на кровать в помещении для персонала, злоумышленник стал требовать указать, где находятся деньги", - сообщил начальник управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

По его словам, подозреваемый забрал из кассы 40 000 тенге и скрылся, оставив пострадавшего истекать кровью и умирать.

Согласно информации, при совместной работе с коллегами из департамента полиции Жамбылской области подозреваемый был задержан в дежурные сутки. На данный момент задержанный водворен в изолятор временного задержания.

По признакам состава преступления в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 192 УК РК зарегистрировано досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия", - уточнили в пресс-службе.

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