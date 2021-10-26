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По подозрению в вымогательстве 2 млн тенге задержаны двое жителей Уральска

25.10.2021, 17:57 107002
УРАЛЬСК. 25 ОКТЯБРЯ - В Уральске двоих местных жителей задержали за вымогательство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что в управление криминальной полиции поступила оперативная информация о том, что двое жителей Уральска в возрасте 41 и 35 лет под угрозой насилия вымогали денежные средства в сумме двух миллионов тенге у 40-летнего гражданина.
 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Сотрудниками департамента полиции Западно-Казахстанской области был проведен комплекс оперативно-розыскных мер, в ходе которых стали известны и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.
 

22 октября в Уральске сотрудниками УКП, СУ, УПЭ ДП ЗКО совместно ДКНБ по ЗКО и с привлечением СОБР ДП подозреваемые лица были задержаны с поличным при получении денежных средств от потерпевшего. В ходе проведенного обыска были изъяты вещественные доказательства. Задержанные помещены в ИВС. Ведется досудебное расследование", - отметили в полиции.

 
Следствие выявляет круг лиц, пострадавших от преступной деятельности задержанных.

 
 

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Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области

26.10.2021, 17:10 20035
Кражу 22 тонн зерна раскрыли транспортные полицейские Жамбылской области
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии зерна на станции Шу в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи 22 тонн зерна с грузового поезда. Всего полицейскими задержано четверо жителей Жамбылской области в возрасте от 27 до 32 лет. Ущерб составил 2,5 млн тенге. Установлено, что зерно подозреваемые вывезли на автомашине КамАЗ. Похищенное изъято", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража, совершенная в крупном размере; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство". 
 
Задержанные взяты под стражу. Проводится расследование.
 

Экс-главу управления здравоохранения СКО осудили за взятку

26.10.2021, 16:14 26110
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ОКТЯБРЯ - Бывшему главе управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахману Сактаганову вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновнику грозил штраф в размере 30-кратном сумме взятки - 6 млн тенге без конфискации имущества - и пожизненное лишение права занимать государственные должности, сообщили в пресс-службе Петропавловского горсуда. Однако по окончании судебного заседания Сактаганову штраф уменьшен до 5 млн 807 тысяч тенге, домашний арест заменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
 
Главу управления обвинили в получении взятки в размере 200 тыс. тенге за оказание финансовой поддержки молодым медикам. Согласно действующему решению маслихата, сотрудники "ЧНУ Денсаулык" не могут рассчитывать на эту меру поддержки. 
 
Суд также обвинил в даче взятки главврача одной из городских больниц - Айнагуль Карабаеву. Она выплатит штраф в 20-кратном размере суммы взятки - 4 млн тенге без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должность в госорганах.

 

У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны

26.10.2021, 14:06 34399
У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны
Фото: из открытых источников
Тараз. 26 ОКТЯБРЯ - У 41-летнего жителя города Тараза изъято около 45 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне Саргау, в 4 километрах от дороги Шу - Мерке задержан 41-летний житель города Тараза в момент заготовки наркотических средств", - сообщает polisia.kz.

 
При осмотре близлежащей территории изъято четыре мешка с наркотическим средством "высушенная марихуана" общим весом 44 килограмма 320 граммов. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу. 
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Аскар Джумабеков.

 
 

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