По подозрению в вымогательстве 2 млн тенге задержаны двое жителей Уральска

УРАЛЬСК. 25 ОКТЯБРЯ - В Уральске двоих местных жителей задержали за вымогательство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что в управление криминальной полиции поступила оперативная информация о том, что двое жителей Уральска в возрасте 41 и 35 лет под угрозой насилия вымогали денежные средства в сумме двух миллионов тенге у 40-летнего гражданина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Сотрудниками департамента полиции Западно-Казахстанской области был проведен комплекс оперативно-розыскных мер, в ходе которых стали известны и другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

22 октября в Уральске сотрудниками УКП, СУ, УПЭ ДП ЗКО совместно ДКНБ по ЗКО и с привлечением СОБР ДП подозреваемые лица были задержаны с поличным при получении денежных средств от потерпевшего. В ходе проведенного обыска были изъяты вещественные доказательства. Задержанные помещены в ИВС. Ведется досудебное расследование", - отметили в полиции.

Следствие выявляет круг лиц, пострадавших от преступной деятельности задержанных.



