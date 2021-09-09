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В Алматы задержали подозреваемого в вымогательстве 12 млн тенге

08.09.2021, 17:05 5644
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - За вымогательство 12 миллионов тенге задержан 40-летний алматинец, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным криминальной полиции, 40-летний гражданин Д., житель микрорайона Шанырак ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества, сообщает Polisia.kz
 
С заявлением в полицию обратилась 23-летняя гражданка Н., уточнив, что знакомый ее мамы путем шантажа вымогает у них 12 миллионов тенге, грозясь выложить в социальную сеть фото и видео интимного характера. 
 

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 194 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он признался, что в результате этих противоправных действий успел получить от знакомой часть затребованной суммы. Следствие продолжается", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


 

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