Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки в Грузии оставлен без изменений

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению", - сообщает пресс-служба суда города Астаны.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
В начале августа подсудимый признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенными группой лиц, повлекшими по неосторожности смерть потерпевшей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Приговор обжалован осужденным и его защитником.
Они просили оправдать М. и вынести оправдательный приговор", - заявили в суде.
Напомним, казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая.
Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой.
На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства". В конце мая суд санкционировал содержание под стражей подозреваемого по делу.