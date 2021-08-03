Пьяный житель Алматинской области ранил собутыльника ножницами

ТАЛДЫКОРГАН. 2 АВГУСТА - В дежурную часть отделения полиции Коксуского района поступило сообщение о госпитализации пациента с колото-резаными ранениями и в состоянии алкогольного опьянения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В больницу была направлена следственно-оперативная группа, сообщает Polisia.kz

Пострадавшим оказался 29-летний житель села Каратал. В ходе разбирательств стало известно, что он распивал спиртные напитки со своим знакомым. В процессе посиделки у них возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. 48-летний уроженец Коксуского района признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ранения своему приятелю.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 106 УК РК, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Последний водворен в изолятор временного содержания отделения полиции Коксуского района. Вещественные доказательства в виде фрагмента ножниц изъяты и приобщены к делу.

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