МВД через SMS предупреждает казахстанцев о мошенниках

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан начали рассылку SMS профилактического и предупредительного характера о мошеннических действиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", - сообщает Polisia.kz.

МВД призывает граждан быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

- ни в коем случае не следовать так называемым телефонным инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

- для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore, Play Market и т.д.;

- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

- чаще проверять движение денег на своих счетах.