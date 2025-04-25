Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе

Двух мужчин застрелили в Акколе в августе 2024 года, третьему удалось скрыться

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Кокшетау. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении двух казахстанцев по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица, - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении двух казахстанцев по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего лица, сообщили в пресс-службе суда.





По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться.





Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.





В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 года.





Также с каждого осужденного взыскали по 20 млн тенге компенсации морального вреда в пользу потерпевших.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



