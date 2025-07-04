Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в КазахстанеЗаводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане
03.07.2025, 11:03 49701
В Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций", - сообщает ведомство.
28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны:
- Омаров Р. - генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро";
- Сарбасов А. - руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК;
- Аргандыков Д. - бывший руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.
При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов США и 4,5 млн тенге", - информирует АФМ.
Подозреваемые арестованы на 2 месяца, расследование продолжается.
Напомним, в начале июня председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда по подозрению в получении взятки.
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04.07.2025, 16:48 2646
Экс-главу Нацбюро по противодействию коррупции задержали по подозрению в пытках
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках, передает корреспондент агентства.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 2 статьи 146 УК (Пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
04.07.2025, 11:14 16366
Более 400 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ansar Gold
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте, сообщает городской департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", - рассказали в ведомстве.
Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", - информирует АФМ.
Организатор финансовой пирамиды арестована. На принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
Ранее в Алматинской области выявили финпирамиду Amanat Drive, предлагавшую гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
04.07.2025, 10:42 18186
Орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге
Фото: depositphotos
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила факты перемещения через таможенную границу товаров с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере. Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге", - проинформировали в ведомстве.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и "Экономическая контрабанда" и назначил им различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства.
Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.
04.07.2025, 09:57 19461
Подозреваемый в аферах с инвестициями казахстанец экстрадирован из ОАЭ
Под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
С 2022 по 2023 год подозреваемый под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег шести граждан в Алматы.
Затем он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.
В апреле афериста задержали в ОАЭ по запросу Генеральной прокуратуры и экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемый в подделке банкнот был экстрадирован в Казахстан из Грузии.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.07.2025, 09:29 21526
Казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении казахстанки в Камбодже.
Казахстанка вылетела в Королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако на месте стало ясно, что за предложением скрывались иные намерения, и девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство, сообщает Polisia.kz.
Отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми генерального секретариата Интерпола. Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами гражданка своевременно освобождена и благополучно возвращена на родину.
В настоящее время продолжается работа по установлению причастных к вербовке, перевозке и попытке вовлечения в рабство казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке, пообещали в МВД.
В ведомстве рассказали о другом случае спасения гражданки РК, удерживаемой в Лаосе. Женщина также отправилась в страну с целью трудоустройства. Ее удалось освободить в ходе операции Интерпола "Либертерра II", направленной на противодействие торговле людьми.
Полиция предупреждает, что трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей".
Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками", - советуют в МВД.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.07.2025, 08:41 22861
Пожизненный приговор вынесен по громкому делу о захвате заложников и убийстве в Актобе
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Актобе. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесен приговор местному жителю, который держал в заложниках свою бывшую гражданскую супругу и убил ее родителей-пенсионеров.
Суд приговорил к пожизненному заключению 38-летнего актюбинца, обвиняемого в захвате в заложницы своей бывшей гражданской супруги и убийстве ее престарелых родителей.
Жестокая расправа над 40-летней актюбинкой и ее пожилыми родителями произошла в январе текущего года. Бывший сожитель ворвался в дом пенсионеров. Напав на мать своей бывшей гражданской супруги, он нанес пенсионерке более 20 ножевых ранений по жизненно важным органам. Затем изверг набросился на бывшую жену, связал ей руки и ноги скотчем, одновременно нанося удары лезвием ножа. После этого он напал на ее отчима, нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором. Тела стариков убийца сбросил в подвал.
Полицию вызвал внук погибших.
После трехчасовых переговоров силовики пошли на штурм и задержали убийцу.
В ходе следствия выяснилось, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.07.2025, 18:13 42381
Канал незаконной миграции через спецЦОНы выявили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Как отметили в полиции, аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях южной столицы.
По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье "Организация незаконной миграции", - проинформировали в полиции.
По данным МВД, с начала года выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы.
03.07.2025, 14:45 46586
Ущерб почти в 2 млрд тенге: бывшего руководителя "Казселезащиты" осудили на 12 лет
Фото: Depositphotos
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Конаев. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесли приговор в отношении бывшего руководителя "Казселезащиты" К., сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что К. и А., будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО П. взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. А также П. организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены. В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге. Вердиктом суда присяжных К. и А. признаны виновными (...) Приговором суда К. назначено 12 лет лишения свободы, А. и П. -11 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе суда.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК.
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