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У браконьеров в Кызылординской области изъяли тонну рыбы

26.12.2019, 17:35 10126
У браконьеров в Кызылординской области изъяли тонну рыбы
Кызылорда. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области инспекторы изъяли у браконьеров более 1 тонны рыбы, передает Kazakhstan Today.
 
"25 декабря 2019 года во время проведения рейдовых мероприятий инспекторами Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории Кармакшинского района Кызылординской области был задержан автомобиль марки УАЗ, который незаконно перевозил 1 тонну 153 килограмма рыбы (судак, сазан, змееголов, жерех, карась) в 33 мешках", - сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГРП РК Сакен Дилдахмет. 
 
Браконьеры были доставлены в Кармакшинский районный отдел полиции. По данному факту заведено уголовное дело.
 
 

 

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