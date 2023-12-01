30.11.2023, 20:01 16316
У жительницы Шымкента изъяли 20 пакетиков "синтетики"
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества оказались мефедроном
Фото: МВД РК
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Шымкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагаше полицейские задержали женщину, перевозившую с собой запрещенные вещества, сообщает пресс-служба МВД РК.
При проверке в кармане верхней одежды обнаружены 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. В доме подозреваемой изъяли еще 2 пакетика с аналогичным содержимым, электронные весы и другие вещественные доказательства.
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества оказались мефедроном общим весом свыше 20 гр.
В октябре 2023 года КНБ в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика. Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".
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30.11.2023, 19:26 17491
Дело сына депутата Турлыханова: суд изменил приговор
Фото: pexels.com
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова - военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений.
Вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и протоколами осмотра места происшествия. Постановлением судебной коллегией по уголовным делам приговор изменен в части суммы госпошлины снижением до 1725 тенге. Кроме того, с подсудимого взыскана расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе Военного суда.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в феврале в отношении сына Даулета Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
30.11.2023, 18:15 18311
В Алматы полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы заместитель начальника следственного управления департамента полиции мегаполиса Айбат Мурзамадиев.
В настоящее время принимаются меры к установлению их местонахождения. Сейчас мы поднимаем всю документацию, обстоятельства устанавливаются", - заявил Айбат Мурзамадиев.
Также сообщается, что, по предварительной версии, причиной смерти 13 погибших стало отравление угарным газом.
Из 13 погибших четверо граждан являются иностранцами. Из Российской Федерации два человека и Узбекистана двое. По дипломатическим каналам родственники погибших оповещены", - добавил Айбат Мурзамадиев.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
30.11.2023, 14:36 26266
Напавший с топором на школьников подросток в Петропавловске получил тюремный срок
Подросток проведет 6 лет и 9 месяцев в колонии для несовершеннолетних
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Петропавловск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске огласили приговор подростку, напавшему с топором на школьников в феврале этого года.
Подросток признан виновным в покушении на убийство трех человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних, сообщает портал "Петропавловск.news".
Срок наказания суд постановил исчислять с 13 февраля 2023 года. При этом решено зачесть время нахождения под стражей и в специальной медорганизации из расчета 1 день нахождения под стражей за 1,5 дня лишения свободы. Также суд полностью удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать с представителей подсудимого моральный вред в пользу потерпевших в размере 1,5 и 3 млн тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что в феврале этого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
30.11.2023, 14:10 26421
Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью - Генпрокуратура
Фото: Polisia.kz
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
В отношении Бишимбаева заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Также был задержан и водворен в изолятор его родственник за укрывательство преступления и недонесение о преступлении в полицию", - сообщил замгенпрокурора.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
29.11.2023, 20:59 57071
Торговля новорожденными в Алматы: суд оставил приговор в силе
Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении семи лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, оставили в силе, сообщает пресс-служба суда.
Ранее приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении несовершеннолетних детей в составе преступной группы, создании и руководстве организованной группой и неоднократном изготовлении поддельных документов.
С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) самостоятельно совершила четыре эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми. Она создала преступную группу, в которую вошли С., Е. и неустановленная женщина Э.
В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и Э. входили переговоры и поиски людей, готовых отказаться от своих новорожденных детей и желающих купить новорожденных для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А. Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному и не входили в преступную группу.
Всего по делу было совершенно 12 сделок купли-продажи и дарения в отношении новорожденных детей.
Кроме того, Б. обвинялся в хищении денег путем обманного оформлении кредита на сумму около 1 000 000 тенге на имя потерпевшей.
В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей согласно действующему законодательству.
В июне в ходе спецоперации в Алматы пресечена попытка продажи новорожденного ребенка. Уголовное дело расследуется по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).
29.11.2023, 20:02 59186
Дело сына депутата Турлыханова: военный суд рассматривает апелляцию
Фото: Polisia.kz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в Военном суде началось апелляционное рассмотрение уголовного дела в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений.
Ранее приговором первой инстанции военнослужащий Нурасыл Болат был осужден к штрафу в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Взыскана моральная компенсация в пользу потерпевших в размере 1 млн тенге.
Дело поступило в суд по апелляционным жалобам потерпевших - просят назначить лишение свободы. В свою очередь прокурор просит заменить денежный штраф на ограничение свободы. А адвокат осужденного просит оправдать.
Сам осужденный вину признает в содеянном раскаивается, готов нести наказание и оставляет его на усмотрение суда.
Напомним, в феврале в отношении сына Даулета Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
29.11.2023, 19:41 60126
Супермарафонца Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной экстремистской организации
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении супермарафонца Марата Жыланбаева, обвиняемого в финансировании запрещенной экстремистской организации, а также в участии в ее деятельности, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый, являясь сторонником запрещенной на территории РК экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), поддерживал связь с лидером ДВК и его зарубежным штабом, получал от них поручения и указания, преследующие цель насильственного изменения конституционного строя РК", - говорится в сообщении суда.
Жыланбаев по предварительному сговору с координатором штаба ДВК, скрывающимся за границей, организовывал финансовые, информационные и иного рода услуги, заведомо осознавая, что они будут использованы для осуществления экстремистской деятельности.
В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить окончательное наказание - 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 3 года.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого за отсутствием состава преступления.
Приговором суда Марат Жыланбаев признан и осужден по совокупности уголовных правонарушений к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
29.11.2023, 16:33 59726
Хищения на 16 млн тенге в рамках "АртСпорт" выявлены в Акмолинской области
Поставщики услуг завышали количество детей, посещающих секции, ряд кружков фактически не функционировал
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам прокурорской проверки в рамках программы бесплатных кружков и секция для детей "АртСпорт" начато 5 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, общий ущерб государству составил более 16 млн тенге, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, в городе Ерейментау предприниматель открыл секции по настольному теннису и шахматам, а также кружки по игре на домбре и танцам. При этом занятия по шахматам и игре на домбре фактически не проводились, а количество детей, посещающих остальные секции, завышалось. Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 6 млн тенге.
Приговором суда недобросовестный предприниматель осужден к 3,5 года ограничения свободы. Причиненный государству материальный ущерб возмещен, договор расторгнут.
Другой пример: один из предпринимателей Кокшетау зарегистрировал секции по волейболу и настольному теннису. В обеих секциях числились одни и те же дети, при этом фактически ходили только на волейбол, занятия по теннису не велись, однако табелировались, за что предприниматель получал бюджетные деньги. За 6 месяцев он присвоил более 1 млн тенге. Уголовное дело прекращено по нереабилитрующим основаниям, ущерб возмещен, договор с данным предпринимателем расторгнут", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что поставщик услуг по программе "АртСпорт" в Алматы признана виновной в хищении бюджетных средств.
Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли.
По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.
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