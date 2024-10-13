Убийство подростка в Талгаре: аким региона поручил восстановить сожженный дом
Фото: акимат Алматинской области
Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы МВД в село, где в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка, прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов, а также сотрудники ведомства.
Создана следственно-оперативная группа. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. Подозреваемые лица будут установлены и законно понесут ответственность. Уголовное дело находится на особом контроле министра", - сообщил Бауыржан Аленов.
Помимо этого, аким Алматинской области Марат Султангазиев провел заседание оперативного штаба.
Мы сделаем все, чтобы помочь семье погибшего. Ситуация находится под контролем. Все правоохранительные органы подключены и работают в усиленном режиме и должны принять незамедлительные меры по обеспечению правопорядка и законности. Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Марат Султангазиев.
Глава региона также поручил полностью восстановить сгоревший дом.
Кроме того, семья получит материальную и психологическую помощь", - добавил аким.
В акимате отметили, что пострадавшие отказались от временного жилья, поскольку у них имеется родительское жилье.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
12 октября в 00.50 загорелся дом семьи погибшего ранее подростка Шерзата Болата. Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
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