Установлены организаторы январских атак на акиматы Семея и Актюбинской области

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В ходе расследования январских событий установлены организаторы нападений на акиматы Семея и Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата города Семея. Так, 5 января данный преступник на площади перед акиматом города в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки ГАЗель. Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Он отметил, что установлен другой участник январских событий - ранее судимый член экстремисткой организации. Он был одним из организаторов захвата акимата Семея и с помощью громкоговорителя призывал жителей города присоединиться к погромщикам. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников беспорядков.

Также в Актобе задержан один из нападавших на акимат области.

В дни трагических событий указанный преступник, используя мессенджер WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей", - уточнил Килымжанов.

Кроме того, в ходе расследования событий прокуратурой Шымкента установлены и задержаны два преступника, которые 6 января на автомобиле ГАЗель передвигались по городу и уничтожали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции.

Повреждение камер затруднило работу полиции по охране общественного порядка, дало возможность преступникам, нападавшим на государственные объекты, оставаться незамеченными. В настоящее время с помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены. До восстановления камер водитель ГАЗели отрицал свою причастность, однако из видеозаписей установлено, что он сам забирался на крышу автомобиля и уничтожал камеры, находившиеся выше человеческого роста", - отметил представители Генпрокуратуры.