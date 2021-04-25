В Актобе задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

АКТОБЕ. 24 АПРЕЛЯ - В Актобе двое мужчин убили таксиста и совершили на его машине несколько ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим легковым автотранспортом и скрылся с места происшествия, пишет Polisia.kz

С помощью камер видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по рации нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение, однако тот не подчинился и начал скрываться. Пытаясь уйти от полицейской погони, нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruser-200", - рассказал начальник управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев.

Как сообщили в полиции, в автомобиле в алкогольном опьянении находились двое мужчин, одному из которых 19, другому 37 лет. Проверка по базе показала, что транспортное средство принадлежит другому человеку.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили бурые пятна на руле и поликах. Пятна были также на накидках заднего сиденья, а позже в салоне сотрудники полиции обнаружили окровавленный нож. После этого один из задержанных признался, что несколько часов назад они совершили убийство водителя и угнали данный автомобиль.

В полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по части 2 статьи 99 (Убийство) и части 3 статьи 192 (Разбой) Уголовного кодекса РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства