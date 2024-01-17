16.01.2024, 11:15 45386
В Актюбинской области организаторы финпирамиды получили тюремные сроки
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Актобе. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Преступная группа под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств (...) Суд приговорил Даулетова Д.И. к 9 годам, Джанасаева А.Т. - 8 годам, Кудасова К.А. - 7 годам., и Жайлаубай О.Б. - 7 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что руководители ТОО "Аuto Seller" предлагали владельцам автомашин выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев.
После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта. Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее к шести годам заключения был приговорен организатор финпирамиды Qnet.
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17.01.2024, 19:04 1346
12 туш косуль изъяли у двух браконьеров в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконной охоты, сообщает Polisia.kz.
Благодаря бдительности сельчан на пойме реки Иртыш вблизи села Мичурино полицейские совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресеки факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территорий.
Прибыв к указанному месту, стражи порядка установили, что двое сельчан охотятся на косуль. На месте обнаружены разделанные 12 туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование.
Напомним, 23 декабря в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero. При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.
17.01.2024, 16:45 6271
Троих иностранцев с фальшивыми паспортами задержали в аэропорту Алматы
В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Трое задержанных иностранцев при прохождении паспортного контроля предъявили поддельные документы Франции и Греции.
Изъятые паспорта были дополнительно проверены с использованием спецтехники. Проверка подтвердила, что документы поддельные.
В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован.
По данным КНБ, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
За нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Погранслужбе КНБ.
17.01.2024, 14:11 9441
Бухгалтера одной из алматинских школ подозревают в хищении более 57 млн тенге
Идет досудебное расследование
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтера общеобразовательной школы № 141 в Алматы подозревают в хищении более 57 млн тенге, сообщили в алматинском филиале РОО "Әділдік жолы".
Согласно аудиторскому заключению бухгалтер школы в период с 2019 по 2023 годы занималась хищением бюджетных средств и нанесла ущерб государству на сумму 57 773 400 тенге", - рассказали в пресс-службе общественной организации.
Департаментом экономических расследований по городу Алматы 16 января 2024 года начато досудебное расследование по статье УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере".
Санкция данной статьи УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В "Әділдік жолы" добавили, что всего с начала 2023 года по обращениям организаций возбуждены 5 уголовных дел по хищениям в школах, ущерб по которым составил более 400 млн тенге.
Ранее сообщалось, что должностных лиц отдела образования Жанакорганского района Кызылординской области подозревают в хищении 200 млн тенге.
17.01.2024, 12:15 11001
Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: сотрудника службы пробации обвиняют в халатности
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 39-летнего сотрудника службы пробации, который проходит по делу, связанному с убийством и изнасилованием пятилетней девочки в Сарыагашском районе, обвиняют в халатности.
По материалам дела сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления приговорили к условному сроку", - сообщает otyrar.kz.
Напомним, в июле 2023 года казахстанцы были шокированы жестоким убийством пятилетней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе Туркестанской области. 13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее несовершеннолетней дочери.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села было обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Выяснилось, что подозреваемый ранее, в 2006 году, был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство.
А в мае этого года был осужден за то, что нанес тяжкие повреждения соседу в ходе пьяной ссоры. Тогда суд назначил ему 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. За слишком мягкое наказание преступнику председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области освободили от занимаемой должности.
Президент Касым-Жомарт Токаев взял расследование дела под свой личный контроль. В сентябре убийцу приговорили к пожизненному заключению, а также обязали его выплатить семье ребенка 100 млн тенге.
16.01.2024, 21:06 31636
В Атырауской области судью задержали при получении взятки
Фото: Depositphotos
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Атырау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января в ЕРДР зарегистрирован материал по факту мошеннических действий в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.
Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности судебной администрации 15 января при получении 2,5 миллиона тенге был взят с поличным судья.
В настоящее время совместными действиями двух ведомств продолжается досудебное расследование.
Ранее директора-взяточника задержали в Алматы. Взятка 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.
Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки.
16.01.2024, 17:45 37761
Экс-министра нацэкономики Бишимбаева обвиняют в истязании и убийстве
Фото: Polisia.kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняют в истязании и убийстве, сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
В отношении бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева окончено досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса - часть 2 статьи 110 (Истязание) и часть 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью)", - сообщает vlast.kz со ссылкой на МВД.
Также в отношении директора "Гастроцентра", который является братом Бишимбаева, завершено расследование по статье 432 (Укрывательство) и статье 434 (Недонесение о преступлении) Уголовного кодекса.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане.
Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
16.01.2024, 17:00 38631
Руководителя центра трудовой мобильности Шымкента подозревают в получении взятки
С санкции суда подозреваемый взят под стражу
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя центра трудовой мобильности Шымкента подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау бизнес" 2023 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.
Следствие продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге.
16.01.2024, 13:03 42281
Экс-председателя НПП "Атамекен" обвиняют в получении крупной взятки от брата Боранбаева
Взятку Талгат Боранбаев передал Мырзахметову за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова обвиняют в получении взятки в размере 30 млн долларов от родного брата Кайрата Боранбаева.
По версии обвинения, взятку Талгат Боранбаев передал Мырзахметову за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева, сообщает Bes.Media со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
В Стамбуле Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склоняет последнего (Боранбаева. - Прим. ред.) на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности, и должностным лицам правоохранительных органов", - цитирует издание прокурора.
Как сообщили в столичном суде, главное судебное разбирательство назначено на 22 января на 10.00.
Напомним, Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Также проверяется его причастность к совершению других преступлений.
В феврале 2022 года Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты, а в мае 2023 года был арестован.
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