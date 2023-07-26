В Алматы ликвидировали две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами  

Обнаружено свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность по меньшей мере 4-5 нарколабораторий

Фото: КНБ РК

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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 и 14 июля 2023 года в Алматы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проведены мероприятия, по итогам которых ликвидированы 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, - 12 и 14 июля 2023 года в Алматы Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проведены мероприятия, по итогам которых ликвидированы 2 нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами, сообщили в пресс-службе комитета.





КНБ РК





Как рассказали в пресс-службе КНБ, в ходе операции обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность по меньшей мере 4-5 нарколабораторий.





КНБ РК





Четверых граждан Казахстана задержали в момент изготовления наркотиков. Они помещены под стражу с санкции суда.





По данным фактам проводятся досудебные расследования.





КНБ РК





КНБ только с начала 2023 года ликвидированы 24 нарколабораторий, 20 международных и 23 региональных наркоканала, изъято 780 кг синтетических наркотиков и свыше 68 тонн прекурсоров. Преступления, связанные с незаконным оборотом, сбытом, хранением, изготовлением, культивированием, переработкой, приобретением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в соответствии с законодательством наказываются лишением свободы от 3 до 20 лет", - рассказали в КНБ.



