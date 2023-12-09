В Алматы мужчине камнем разбили голову во время драки
Задержаны двое подозреваемых
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы во время ночной драки мужчине камнем разбили голову, подозреваемые задержаны.
Избиение мужчины попало на видео в Алматы. По данным полиции Жетысуского района инцидент произошел в первом часу ночи на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева, сообщает Polisia.kz.
Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову. Личности нападавших были сразу же установлены", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Подозреваемые задержаны и помещены под стражу.
Уголовное дело по данному факту расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил Жанибек Шынасилов.
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".