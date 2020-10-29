В Алматы на 2,5 года осудили водителя троллейбуса, сбившего насмерть пешехода

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - В Алматы водитель троллейбуса, который в начале этого года насмерть сбил пешехода, осужден на 2,5 года лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Водитель, в болезненном состоянии управляя технически исправным троллейбусом марки Neoplan Kazakhstan Young Man, следовал по улице Сатпаева в восточном направлении. Около 23.00, не сбавляя скорости, он выехал с проезжей части на парковочную зону с южной дороги, где допустил наезд на припаркованные автомобили марок "Хонда", "Лексус" и "Тойота". Далее троллейбус допустил наезд на 32-летнего пешехода , который находился на тротуаре. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказала заместитель начальника управления дознания ДП Алматы Салтанат Хишанло.

Досудебное расследование по данному факту зарегистрировано в ЕРДР по часть 3 статьи 345 УК РК. Проведены соответствующие экспертизы, пишет Polisia.kz

Производство по этому уголовному делу было завершено и направлено в суд, приговором которого водитель троллейбуса был признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет. Мера пресечения в отношении подозреваемого была изменена, и он был взят под стражу в зале суда", - резюмировала Салтанат Хишанло.

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