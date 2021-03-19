В Алматы осудили местного жителя, развращавшего 4-летнюю дочь

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - На 20 лет лишения свободы с компенсацией морального вреда в пять миллионов тенге осужден житель Алматы за развращение малолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

Закончился судебный процесс над мужчиной, который является родным отцом пострадавшей четырехлетней девочки. Мама семерых детей, его супруга, застала мужа за развратными действиями, которые совершал отец в отношении их четырехлетней дочери, и сразу вызвала полицию. Ранее, этот же мужчина был привлечен за побои этой же девочки по административной статье", - сообщает общественный фонд НеМолчи.

Суд присяжных признал мужчину виновным. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с компенсацией морального вреда в пять миллионов тенге.

Это был тяжелый для мамы процесс, постоянный страх, а вдруг его оправдают! Стыдно слышать, какие методы применял адвокат подсудимого, говоря, что папа ничего плохого не делал, это просто народная традиция, казахское "Эпшу берші"! Но он нагло подменял правду, это относится только к мальчикам! Вот так наши национальные традиции превращают в оправдание для действий педофилов", - написала в Facebook Дина Тансари.

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